«نزاع ميراث».. كواليس فيديو اعتداء 3 أشخاص على سيدة بسلاح أبيض في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن كواليس مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على سيدة بسلاح أبيض في محافظة البحيرة.

وبالفحص اتضح أنه بتاريخ 9 الجاري، تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من ربة منزل عن تضررها من 3 أشقاء “أنجال عمومة زوجها” مزارعين، لاتهامهم بالاعتداء عليها بسلاح أبيض فأحدوثا إصابتها بجرحين قطعيين بالرأس.

وعللت ذلك لوجود خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية واعتقادهم أنها سبب الخلافات العائلية، وسابقة اتهام الشاكية لوالد المشكو في حقهم وشقيق آخر لهم، بالتزوير فى عقد قطعة الأرض الزراعية محل النزاع ومازالا قيد الحبس الاحتياطي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وأرشد أحدهم عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.