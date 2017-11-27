نزاع قصر عزيزة فهمي يدخل مرحلة الشركات بعد تسوية الورثة

رجب عزالدين:قالت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية إن نزاعها القضائى مع شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حول قصر عزيزة فهمى مازال قائما أمام محكمة استئناف الإسكندرية.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بخصوص حدوث تسوية بين إيجوث والورثة المالكين للقصر.وأك

رجب عزالدين:

قالت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية إن نزاعها القضائى مع شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” حول قصر عزيزة فهمى مازال قائما أمام محكمة استئناف الإسكندرية.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بخصوص حدوث تسوية بين إيجوث والورثة المالكين للقصر.

وأكدت العالمية للاستثمار والتنمية احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كل من يتعرض لملكيتها وحقوقها الثابتة فى العقار موضوع النزاع.

ووافقت عمومية الشركة القابضة للسياحة والفنادق “إيجوث” مؤخرا على حل النزاع القضائى القائم بين “إيجوث” وورثة قصر عزيزة فهمى، بمنطقة حليم بمحافظة الإسكندرية بطريقة ودية.

وتبلغ مساحة القصر المذكور 15 ألف متر مربع تقريبا، وقالت “إيجوث” فى تصريحات صحفية مؤخرا، إن القوات المسلحة لعبت دورا كبيرا بين الشركة وأكثر من 40 وريثا بهدف التوصل لحل النزاع القائم فى المحاكم منذ 56 عاما.

وتخطط إيجوث العامة للسياحة لبناء فندق ومول تجارى ومساكن سياحية فى المنطقة بشاطئ جليم بتكلفة تقدر بمليار جنيه تقريبا.

وحصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى 27 نوفمبر 2016، برفض الدعوى المقدمة من ورثة قصر عزيزة فهمى برفع القصر من مجلد المبانى والمنشآت المحظور هدمها.

وتقول شركة العالمية للاستثمار والتنمية إنها تمتلك أرض وبناء القصر المذكور بموجب عقد شراء مؤرخ فى 6 أكتوبر 1987، حيث قامت بوضع يدها عليه واستلمته رسميا وواقعيا من البائعين فى ذات التاريخ.

وتتهم العالمية للاستثمار شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” بوضع يدها على أرض وبناء العقار غصبا منذ عام 1992 بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.

وتضع الشركة العالمية للاستثمار القصر المذكور فى قوائمها المالية تحت بند الأصول المتداولة (أعمال تحت التنفيذ) وفقا للإفصاحات الدورية المرسلة للبورصة.

وينسب القصر إلى عزيزة فهمى بنت عبد العزيز فهمى باشا وزير الحربية فى عهد الملكية، ويطل على كورنيش الإسكندرية بمنطقة جليم وتشغل مساحته 14.980 متر مربع وتشغل مبانى القصر 670 مترا مربعا، ويصنفه جهاز التنسيق الحضارى ضمن قوائم تراث المبانى التراثية.