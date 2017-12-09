نزاع بين السعودية وأبوظبي حول ملكية سالفاتور موندي

خالد بدر الدين:أعلنت دار مزادات كريستيز في نيويورك أمس الجمعة، أن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي اشترت لوحة المسيح المخلص (سالفاتور موندي) للرسام ليوناردو دافينشي مقابل 450.3 مليون دولار، وأنها سعيدة لرؤية هذا الرسم الرائع متاحا للجمهور في متحف اللوفر بإمارة أبوظبي.ومع ذلك ذكرت وكالة رويترز إ

خالد بدر الدين:

أعلنت دار مزادات كريستيز في نيويورك أمس الجمعة، أن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي اشترت لوحة المسيح المخلص (سالفاتور موندي) للرسام ليوناردو دافينشي مقابل 450.3 مليون دولار، وأنها سعيدة لرؤية هذا الرسم الرائع متاحا للجمهور في متحف اللوفر بإمارة أبوظبي.

ومع ذلك ذكرت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة أظهرت أن أميرا سعوديا جرى تكليفه بالشراء نيابة عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وكانت وكالة بلومبرج نشرت يوم الخميس الماضى، أن ولى العهد طلب من الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود أن يتولى صفقة شراء لوحة سالفاتور موندى، ولكن تقارير المخابرات الأمريكية حددت الأمير محمد سلمان باعتباره مشترى اللوحة.

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبى أنها استحوذت على لوحة سالفاتور موندى وتعرضها فى متحف اللوفر الجديد وأكد ذلك صالة كريستى والسفارة السعودية فى واشنطن.

وجاءت الحيرة حول شخصية مشترى اللوحة عندما أعلن متحف اللوفر فى أبوظبى إنه حصل على أغلى لوحة فى العالم ولكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت بعد ذلك مباشرة إن الأمير السعودى بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود هو المشترى بناء على تقارير مخابراتية أكدت إن الأمير بدر يدعم المتحف وحضر افتتاحه رسميا فى 8 نوفمبر الماضى وطلبت منه دائرة الثقافة والسياحة بالعمل كوسيط لشراء اللوحة.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فى نهاية الأسبوع الماضى إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان هو المشترى الحقيقى للوحة للسيد المسيح سالفاتور موندي التى بيعت فى صالة مزادات كريستى بمبلغ قياسي تجاوز 450.3 مليون دولار ليسجل أعلى سعر فى تاريخ بيع الأعمال الفنية.

وأكدت وول ستريت جورنال إن المشترى الحقيقى للوحة هو الأمير محمد بن سلمان بناء على معلومات من مصدر بالمخابرات الأمريكية و شخصية معروفة فى مجال الفن السعودى على علم بشراء اللوحة ولم يعلق الأمير على هذا الموضوع.

وذكرت وكالة بلومبرج إن اللوحة التى تصور السيد المسيح و فى إحدى يديه كرة زجاجية باعها الملياردير الروسى دميترى ريبولوفليف فى صالة كريستى يوم 15 نوفمبر الماضى ولكن هوية المشترى ظلت سرا ولم تكشف عنها إدارة كريستى نفسها فى ذلك الوقت.

شهدت صالة مزادات دار كريستى الأمريكية بمدينة نيويورك الشهر الماضى بيع لوحة للسيد المسيح باسم (سالفاتور مندي) للرسام ليوناردو دا فينشي بمبلغ قياسي تجاوز 450.3 مليون دولار ليسجل أعلى سعر فى تاريخ الأعمال الفنية وإن ثمنها يزيد بأكثر من 151 % عن الرقم القياسي السابق المسجل للوحة نساء الجزائر التى ؤسمها الفنان العالمى بابلو بيكاسو والتى بيعت في مزاد عام 2015 بحوالى 197.4 مليون دولار والتى كانت أغلى لوحة فنية حتى ذلك الوقت.