نزاع أجواء مع البنك الإفريقى يتسبب فى وقف التداول على السهم

رجب عزالدين:أعلنت إدارة البورصة المصرية ايقاف التعامل على سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بداية من جلسة اليوم الإثنين وحتى بيان بخصوص صدور حكم بشان النزاعات القضائية مع البنك العربى الإفريقى الدولى .كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد ألزمت شركة أجواء فى 4 مايو 2016 بدفع ٢٢.3مليونا جن



رجب عزالدين:

أعلنت إدارة البورصة المصرية ايقاف التعامل على سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بداية من جلسة اليوم الإثنين وحتى بيان بخصوص صدور حكم بشان النزاعات القضائية مع البنك العربى الإفريقى الدولى .

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد ألزمت شركة أجواء فى 4 مايو 2016 بدفع ٢٢.3مليونا جنيه إلى البنك العربى الأفريقى الدولى، كما ألزمتها بدفع فائدة بسيطة سنويا على المبلغ قدرها ٥٪‏ منذ استحقاق هذه المديونية فى أبريل ٢٠١٠ حتى تمام السداد إلى البنك.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الخبير المصرفى الذى انتدبته لفحص النزاع، كشف أن الشركة كانت قد حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك لتمويل أنشطتها ثم توقفت عن سداد ما عليها من ديون بلا مبرر .

وتقدمت الشركة بطلب إلى هيئة المحكمة لإخطارها بوجود مفاوضات مع البنك لتسوية المديونية، وطلبت آجلاً لإتمام التسوية إلا أنها استنفدت المهلة الزمنية للتفاوض مع البنك الذى قام بدوره بتخفيض المديونية إلى ٢١.5 مليون جنيه تقريبا، لكنها لم تلتزم بالسداد .