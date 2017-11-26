نزاعات الكبار بين الصراع والتنافس

ليس التسابق المحتدم بين القوى الكبرى للاستحواذ الاحتكارى العالمى على النحو المشهود حالياً.. وليد هذه الأيام، بقدر ما يعود إلى بدايات الألفية الثانية الميلادية (الحروب الصليبية مثلاً).. ذلك فيما قبل «عصر النهضة»، والتنافس العسكرى والطبقى المواكب لسياسات القرن 16 – سواء من الاستقراطية الأوروبية بجانب الكنيسة.. أو إلى البرجوازيين فيما بعد بدوافع اقتصادية بحتة لفتح أسواق تجارية، خاصة مع شيوع إيجابيات الثورة الصناعية الكبرى فى القرن 18، وتوابعها من الأنظمة الدولية المتعاقبة (..) قبل انقسام العالم إلى معسكرين متضادين عقب الحرب العالمية الثانية – اقتصادياً وثقافياً – وليس آخراً بثقافة «العولمة» لتحقيق أهداف احتكارية، جيوسياسية – اقتصادية، وبحيث لا تبدو واشنطن وموسكو اليوم.. مع عدم التوافق بينهما عند معالجة أزمات إقليمية – دولية – فى حيرة الاختيار بين التخلى عن حلفائهم أو التمسك بهم.. ما دامت احتمالات وفاقهما – كقوتين عظميين – ضعيفة أو معدومة لتحقيق مكاسب جوهرية لأيتهما، حتى لو اضطرتهما المواجهة فيما بينهما إلى انحيازات تكتيكية لهذا الحليف أو ذاك الوكيل المحلى الإقليمى (سوريا – إيران – القرم.. إلخ)، بدليل هشاشة بيان «داننج – فيتنام» الأميركى – الروسى المشترك، منتصف نوفمبر الحالى الذى لم يعش سوى ساعات قبل إعلان موته نتيجة القراءات المختلفة لمضمونه حول الأزمة السورية وملحقاتها.





إزاء ما سبق بين العاصمتين النوويتين.. لا تملك القوى الكبرى الأخرى – من باب الحرص على مصالحها الحيوية – ترف الجلوس على مقاعد المتفرجين، فإذ بدول الاتحاد الأوروبى (23 من 28 دولة) تنضوى منذ أيام فى مشروع دفاعى قوامه تسليح مشترك – تمويلاً وانتشاراً – ربما يحقق للقارة «العجوز» حلمها القديم فى دفاع مشترك.. ما دامت أميركا «ترامب» لن تذلل مشاكلها الأمنية، سواء من جوار أوروبا (الشرق الأوسط) أو فى وجه روسيا (شبه جزيرة القرم)، فضلاً عن رغبتها فى اتفاق طموح – بحسب المراقبين – يفضى إلى دعم عملياتها العسكرية، خاصة فى الضفة الجنوبية «القلقة» للبحر المتوسط، أو فى أفريقيا – منطقة النفوذ التقليدى القديم لأوروبا وقت أن كانت إحدى قدميها على ساحل البحر المتوسط شمالاً فيما القدم الأخرى عند أقصى الجنوب الأفريقى – خاصة مع الرغبة الأوروبية فى منافسة الصين أو لاقتسام الكعكة الأفريقية مع بكين ذات الاستثمارات الضخمة فى القارة السوداء..





الأمر الذى يتيح للصين محاكاة الغرب فى تشجيع انقلابات سياسية فى دول القارة (زيمبابوى نموذجاً منذ أيام)، ذلك دون استثناء بروز تحالفات إقليمية – دولية منافسة.. على غرار محور روسى – إيرانى – تركى (اجتماع القمة فى سوتشى 22 نوفمبر الحالى).. ما يبعث القلق من جانب إسرائيل – المرعيّة غربيا – والتى يتهددها طموح جارتيها غير العربيتين للخصم من رصيدها الإقليمى، ما قد يدفع تل أبيب للبحث فى هذا السياق عن حلفاء جدد أو إضافيين، سواء من داخل الإقليم أو من خارجه، يقبلون بمحاسبة إيران – بخاصة – على برنامجها الصاروخى الباليستى.. وأيضاً عن تمدد نفوذها الإقليمى غرباً فى اتجاه شرق المتوسط.. إلخ، ولتنبرى فرنسا – على لسان رئيسها – لتناول الدعوة إلى التفاوض، حول هذين الملفين.. من واقع علاقات فرنسا التاريخية والثقافية فى المنطقة – كجسر يصلها بتحقيق مبادرتها الإقليمية، لربما تملأ فراغا خلفه الأميركيون من بعد وراثتهم لنفوذها، وبريطانيا، عقب الحرب العالمية الثانية – خاصة مع عجز الروس عن شغله كلية حتى الآن، ما يدعو ألمانيا إلى جانب فرنسا لمحاولة ملء الفراغ الذى تطمح برلين فى أن تباشر من خلاله دوراً عالميا، خاصة مع نجاحها المتوقع لتشكيل ائتلاف حكومى، مع الاشتراكيين الديمقراطيين، يؤكد عزم ألمانيا على مواجهة «الشعبوية» ولإنماء مكانتها من ثم كقوة مستقرة وعالمية مسئولة.





وهكذا، بعد قرن كامل من انتهاء الحرب العالمية الأولى على الجبهة الغربية بين الكبار، وبزوغ بدايات «الحلم الأميركى» – مبادئ ويلسون – الموشكة على الاندثار بنهاية قرن مضى، ومع أمل العالم الدخول فى عصر جديد يعمه السلام والتفاهم، سواء للأمم القديمة أو تلك الجديدة، إلا سرعان مع اشتعلت الحروب من جديد – بعد عقدين عبر الحرب العالمية الثانية – الأكثر دموية – وليسقط المعسكر الشرقى «ثقافة الدولة» قبل ثلاثة عقود من الآن – لصالح «ثقافة المؤسسات متعددة الجنسيات، التى لم تقيض الاستدامة للنظام الدولى «أحادى القطبية».. تعيش البشرية من خلاله فى عالم شائك وغير مستقل ومتعدد الأقطاب – ربما على نحو ما كانت عليه الحال فى 1918، إذ تزدهر الحركات «الشعبوية» ترتسم معها معالم موجة قومية، تهدد من جديد أصقاع المعمورة كلها، جنباً إلى جنب مع عودة تمركز عوامل الثروة والقوة على بدئها بين الصراع والتنافس.