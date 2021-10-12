سيـــاســة

«نريد فقط عدم تأثر حصتنا».. السيسي: لابد من اتفاق ملزم لقواعد تشغيل وملء سد النهضة

في مؤتمر مع الرئيس المجري.
المال - خاص 10:12 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 10:12 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أهمية عقد اتفاق ملزم لقواعد تشغيل وملء سد النهضة، مشدد على أن مصر تريد فقط عدم تأثير حصتها المائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المجري، يانوش أدير، في مقر القصر الرئاسي ببودابست ، بحسب بيان للرئاسة.

وقال الرئيس السيسي إنه “من المهم أن تتحول التصريحات الإثيوبية بشأن عدم المساس بالحقوق المصرية في مياه النيل إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد”.

وأضاف أن “مصر تريد فقط التحصل على حصتها من المياه دون تأثير أو نقص منها”.

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وأكد الرئيس السيسي أن مصر ليس لديها مصدر للمياه إلا نهر النيل الذي قامت عليه حضارة مصر منذ آلاف السنين.

وفي وقت سابق الثلاثاء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع “يانوش أدير” رئيس جمهورية المجر في مقر القصر الرئاسي ببودابست، وذلك في إطار اليوم الثاني للزيارة الرسمية للرئيس السيسى للمجر. حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجري، مشيداً سيادته بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية في مصر.

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وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس المجري رحب بالرئيس والوفد المرافق له، معرباً عن تقدير المجر لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الجارية في قضية سد النهضة، كما تم أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عملية السلام.

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بقلم المال - خاص

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