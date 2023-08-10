نرصد 5 خطوات لترشيد استهلاك المكواة وخفض فاتورة الكهرباء

يعاني عدد من المستهلكين ارتفاع في فاتورة الكهرباء خلال شهور الصيف في ظل ارتفاع استهلاك الاجهزة الكهرباء، خاصة المكواة الكهربائية وغيرها من الأجهزة كثيرة الاستهلاك.

وترصد المال في التقرير التالي خطوات ترشيد استهلاك المكواة وخفض فاتورة الكهرباء لتغيير طريقة استهلاك البعض للأجهزة حال زيادة الاستخدام.

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا ، وذلك لأن الاستهلاك سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا .

2- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع وباستهلاك كهرباء أقل.

3- نبدأ بالملابس التي تحتاج حرارة عالية مثل(الچينز) ثم الملابس القطنية ف الأخف.

4- تجنب فصل واعادة تشغيل المكواة اكثر من مرة اثناء الكي.

4-فصل الجهاز عن الكهرباء في حالة عدم استخدامه.