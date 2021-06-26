نرصد نسب النمو التي تستهدفها مصر للتأمين في مؤشراتها العام المالي الجديد (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

تستهدف شركة مصر للتأمين – إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين– تحقيق موارد جارية تصل الي 9.4 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2021/2022- يبدأ في أول يوليو 2021 وينتهي في يونيو 2022- مقابل 8.3 مليار جنيه، محققة في 2019/2020، بنمو نسبته 13.3%، فيما تسعي لتحقيق 10.3 مليار جنيه إجمالي أقساط، مقابل 9.3 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة، بنمو نسبته 10.8%.

قال عمر جودة، العضو المنتدب لمصر للتأمين،أن شركته ، تسعي لتحقيق صافي ربح قيمته 2.7 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 2.2 مليار جنيه، محققة في العام المالي 2019/2020، بنمو مستهدف يصل الي 22.7%، كما تسعي لتحقيق 1.7 مليار جنيه حصة للمساهمين من صافي الأرباح في العام المالي القادم، مقابل 1.3 مليار جنيه تم تحقيقها في العام السابق، بنمو 30.8%.

من جانبه أكد باسل الحينى رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية وأوضح أن خطة الشركة في قطاع التأمين تركز على تعزيز الريادة في السوق سواء في تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، وزيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية. باسل الحيني- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين

وأشار الحيني لفلسفة القابضة للتأمين التي تستند على التعاون والتكامل الأمر الذي يساهم في زيادة حجم السوق التأميني بما يصب في مصلحة القطاع التأميني بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام، و أن قطاع التأمين يعد محورا رئيسياً في دعم الشمول المالي وتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، كما أنه أحد أهم الوسائل لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة وأصبح ضرورة ومقياساً لحضارة الأمم، لما يقدمه من فوائد اقتصادية واجتماعية، ويساهم في دفع عجلة النمو.

وأضاف أن حجم محفظة الاستثمارات المالية يتجاوز 65 مليار جنيه، وتعمل المجموعة على الاستعانة بالمتخصصين في السوق لإدارة استثماراتها المالية سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم لـكيانات متخصصة في إدارة المحافظ.

وكشف رئيس القابضة للتأمين، أن الشركة تسعي للدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، حيث تسعي الشركة للاستحواذ على شركة تأجير تمويلي وتخصيم، أو إنشاء شركة جديدة في هذا المجال بجانب الدخول في مجال التمويل متناهي الصغر “Microfinance” ، والاستثمار في كل من القطاع الطبي والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات”. كما أن المجموعة تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي برأسمال مُصدر ومدفوع 160 مليون جنيه، وسيضم هيكل المساهمين الجديد الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.

ولفت إلي أن الشركة القابضة تعمل على تطوير أداء الشركات بتحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تــقــديم الخــدمات التأميــــنــــيـــة لتعــظـــيم معدلات النمو والربــــحية وزيادة الحــــــصة الســــوقية لشركـــــــــات التأمــــــــين، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة في إدارة كافة الأعمال والأنشطة داخل الشركات، كما تعتمد الشركة على نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة ERP System على مستوى المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

الجراف التالي، يوضح أبرز المؤشرات التي تستهدفها مصر للتأمين في العام المالي الجديد 2021/2022 مقارنة بالعام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح معدلات النمو المستهدفة في مؤشرات مصر للتأمين خلال العام المالي الجديد 2021/2022 مقارنة بالعام المالي 2019/2020.