نرصد قائمة الخمسة الكبار في صافي الإيرادات التشغيلية بسوق التأمين الأردنية في 2019 (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

إستحوذت 5 شركات بسوق التأمين الأردنية علي 68.1% من صافي الإيرادات التشغيلية المحقق في 2019 ، وبلغ مجموع صافي إيرادتها 53.3 مليون دينار أردني، من إجمالي صافي إيرادات السوق التشغيلية، البالغة 78.3 مليون دينار، فيما بلغ نصيب باقي الشركات البالغ عددها 19 شركة 31.9% بإجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 25 مليون دينار.

ووفقًا لأسعار صرف العملات، اليوم الخميس، تبلغ قيمة الدينار الأردني 22.22 جنيه مصري.

6.6 % نموًا في صافي الإيرادات التشغيلية بسوق التأمين الأردنية

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الإتحاد الأردني للتأمين-حصلت المال علي نسخة منها- بلغ صافي الإيرادات التشغيلية لسوق التأمين الأردنية في نهاية 2019 ، ما قيمته 78.3 مليون دينار- بما يوازي 1.7 مليار جنيه مصري- ، مقابل 73.4 مليون دينار في نهاية العام السابق 2018 ، بزيادة تصل الي 4.9 مليون دينار تقريبًا، وبنسبة نمو تتجاوز 6.6%.

التأمين الإسلامية الأعلي في قائمة الخمسة الكبار والتأمين الوطنية وصيفًا

تصدرت شركة التأمين الإسلامية، قائمة الخمسة الكبار بسوق التأمين الأردنية في صافي الإيرادات التشغيلية نهاية 2019 ، بإجمالي 16.9 مليون دينار، تلتها شركة التأمين الوطنية، بصافي إيرادات تشغيلية بلغت 16.1 مليون دينار، لتحجز من خلاله المقعد الثاني بين قائمة الكبار الخمس في سوق التأمين الأردنية في الإيرادات التشغيلية.

وحلت شركة “سوليدرتي- الأولي للتأمين” في المركز الثالث، بصافي إيرادات تشغيلية بلغت 7.6 مليون دينار، تلتها شركة الشرق العربي للتأمين ” gig ” بصافي إيرادات بلغت قيمته 7.59 مليون دينار، فيما جاءت شركة “الأردنية الفرنسية للتأمين” في المركز الخامس بين قائمة أكبر خمس شركات في الإيرادات التشغيلية ، بإجمالي 5.1 مليون دينار.

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في 2008/10/7 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في يونيو 1989.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لأكبر خمس شركات من حيث صافي الإيرادات التشغيلية بسوق التأمين الأردنية في نهاية ديسمبر 2019.