نرصد خريطة حسابات التوفـير وشهادات الادخار الدولارية بالبنوك

❏ 4 بنوك تقدم أعلى عائد شهرى على الحسابات يتصدرها «بلوم» بواقع %0.5 ❏ «الأهلى المتحد» يتيح أعلى فائدة ربع سنوية على الحسابات %1.42 ❏ مصر والقاهرة والعقارى تنفرد بأعلى فائدة ربع سنوية للشهادات 5 سنوات بواقع %5.25 ❏ 5 مصارف تعرض عائد شهرى بواقع %4 على الشهادات الثلاثية فى مدينة

❏ 4 بنوك تقدم أعلى عائد شهرى على الحسابات يتصدرها «بلوم» بواقع %0.5

❏ «الأهلى المتحد» يتيح أعلى فائدة ربع سنوية على الحسابات %1.42

❏ مصر والقاهرة والعقارى تنفرد بأعلى فائدة ربع سنوية للشهادات 5 سنوات بواقع %5.25

❏ 5 مصارف تعرض عائد شهرى بواقع %4 على الشهادات الثلاثية

فى مدينة العـقاد 527 عمرو بن العاص 25

..و 10 تدفع أعلى عائد ربع سنوى للشهادات الثلاثية بنحو %4.25

❏ 9 بنوك تعزف عن تقديم شهادت بالدولار..

وأبو ظبى الإسلامى يمتنع عن توفير أوعية بنفس العملة

هبة محمد ـ هبة حامد

رصدت «المــال» خريطة حسابات التوفير وشهادات الإدخار بالدولار لدى القطاع المصرفى، فى أول مسح شامل بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وقيام البنك المركزى برفع العائد على الأوعية الاإدخارية بالعملة المحلية 700 نقطة أساس، خلال تلك الفترة وحتى الآن.

أوضح المسح الذى أجرته «المــال» على 35 بنكاً، أن 4 بنوك تتيح أعلى سعر فائدة شهرية على حسابات التوفير، يتصدرها بنك بلوم-مصر الذى يمنح %0.5، ثم البنك التجارى الدولى بنفس النسبة، بشرط أن تزيد قيمة الحساب عن 100 ألف دولار، يليه EGBanbk بواقع %0.3، فيما يتيح بنك QNB-مصر فائدة تبدأ من %0.05 حتى %1 مقسمة إلى شرائح مالية يستفيد منها العميل فى حال زيادة المبالغ المالية فى الحساب، وفقاً للجدول المعلن من البنك.

فيما يتيح البنك الأهلى المتحد، أعلى سعر فائدة تصرف كل 3 شهور بنحو %1.42، يليه الحساب المتوافق مع أحكام الشريعة لدى بنك المصرف المتحد ويقدم %1 بسعر عائد متغير، ثم بنك بلوم بواقع %0.75 يصرف كل ربع عام.

وتعرض 5 بنوك أعلى سعر فائدة يصرف شهرياً للشهادات ذات الثلاثة سنوات بواقع %4، هى: بنوك القاهرة، الأهلى المتحد، بلوم، المصرى لتنمية الصادرات، وبنك SAIB.

وتقدم 10 بنوك أعلى فائدة على الشهادات الإدخارية أجل 3 أعوام بعائد %4.25، يصرف كل 3 أشهر، هم الأهلى عبر شهادته الذهبية الجديدة، وبنك مصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وSAIB من خلال شهادته «فرصة»، بجانب البنك العقارى المصرى عبر شهادته الكنز، فضلاً عن بنك بلوم، والتنمية الصناعية، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والأهلى المتحد.

وتنفرد 4 بنوك هى القاهرة، SAIB، والعقارى المصرى العربى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات بتقديم أكبر فائدة شهرية للشهادات الخمس سنوات عند %4.75، كما تقدم 3 بنوك هى مصر، والقاهرة، والعقارى المصرى العربى، بإتاحة أعلى فائدة ربع سنوية على تلك الشهادات بواقع %5.25، يليها بنك SAIB الذى يقدم %5.2 للشهادات نفسها، ثم بنك الاستثمار العربى بواقع %5.125.

وأظهر المسح عن تفضيل 9 بنوك عدم تقديم شهادات بالدولار الأمريكى، هى: فيصل، العربى، المشرق، والأهلى الكويتى «بيريوس سابقا»، وكريدى أجريكول، وHSBC، والأهلى اليونانى، وأبو ظبى الوطنى، ومصر إيران للتنمية، بينما لا يتيح البنك العقارى المصرى العربى حسابات توفير بالدولار، وامتنع مصرف أبو ظبى الإسلامى عن إتاحة أية أوعية ادخارية بالعملة الأجنبية.

وتعرض 4 بنوك هى: الأهلى، والقاهرة، وEGBank، وSAIB أدنى قيمة للاكتتاب فى الشهادات بواقع 100 دولار فقط ، ولا يحدد بنك القاهرة حد أدنى للاكتتاب فى حساب التوفير بالدولار، إلا أنه يشترط إيداع 20 دولارا لاحتساب سعر الفائدة.