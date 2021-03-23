تأميـــن

نرصد تطور معدلات نمو الأقساط المباشرة في سوق التأمين (جراف)

في الفترة من 2010 حتي 2020
ماهر أبو الفضل 1:11 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 1:11 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهد مؤشر الأقساط المباشرة، لسوق التأمين المصرية- بتنوع أنشطة شركاتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء في الحياة أو الممتلكات- نموًا مضطردًا، خلال السنوات الإحدي عشر الأخيرة، في الفترة من 2010 حتي 2020.

900 مليون جنيه زيادة في الأقساط المباشرة خلال عام ثورة يناير

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين، سواء في الحياة أو الممتلكات، 8.8 مليار جنيه في العام المالي 2009 /2010 ، وإرتفعت بقيمة 900 مليون جنيه، في العام المالي التالي 2010 /2011.

ونجحت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، في إضافة 900 مليون جنيه جديدة، لأقساط المباشرة في العام المالي 2011/2012، لتصل الي 10.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة الزيادة في العام المالي التالي 2012 /2013 ما قيمته 1.6 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  شركات إعادة التأمين تحذر من مخاطر التقاضي المرتبطة بفيروس كورونا

1.5 مليار جنيه إرتفاعًا بأقساط التأمين في أول عام لحُكم السيسي

وفي عام 2014- أول عام من حُكم الرئيس عبد الفتاح السيسي- نجحت سوق التأمين المصرية، في إضافة 1.5 مليار جنيه جديدة لحصيلة أقساطها المباشرة، لتصل الي 13.7 مليار جنيه، تلتها زيادة أخري في العام المالي التالي قيمتها 1.8 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الأقساط المباشرة إلي 15.5 مليار جنيه.

وشهد عام 2016 زيادة أقساط التأمين المباشرة، بقيمة 1.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي الأقساط المباشرة إلي 17.3 مليار جنيه، وبعد تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016 ، إرتفع إجمالي الأقساط المباشرة لسوق التأمين في العام المالي 2016/2017 بما قيمته 5.2 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  «اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة» تعتزم افتتاح فرع المهندسين قبل نهاية العام المالي الحالي

السوق يجني مكاسب تحرير سعر الصرف

ولم تتوقف ثمار المكاسب التي حققتها شركات التأمين من تحرير سعر الصرف علي عام 2016/2017 ، بل تلاها جني ثمار جديدة في العام المالي التالي 2017/2018 ، ليرتفع إجمالي الأقساط المباشرة بقيمة 5.2 مليار جنيه أيضا.

5.4 مليار جنيه زيادة في أقساط السوق رغم تفشي جائحة كورونا

وفي عام 2019 ، إرتفع إجمالي أقساط التأمين المباشرة، لتصل الي 33.4 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 5.7 مليار جنيه، ثم أنهت العام المالي الماضي 2019/2020 – رغم مرور 6 شهور علي تفشي جائحة كورونا- بزيادة حصيلة الأقساط المباشرة لتصل الي 38.8 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 5.4 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق.

اقرأ أيضا  رئيس مجلس إدارة «جمعية التأمين التعاونى»:نستهدف استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل

الجراف التالي، يوضح إجمالي الأقساط المباشرة لسوق التأمين، سواء في الحياة أو الممتلكات، في الفترة من 2009/2010 ، حتي عام 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح نسبة نمو الأقساط المباشرة لسوق التأمين، بنشاطي الحياة والممتلكات ، في الفترة من 2009/2010 ، حتي عام 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح قيمة الزيادات في إجمالي الأقساط المباشرة لسوق التامين، في الفترة من 2010 حتي 2020.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

ملف الكاتب ماهر أبو الفضل

اقرأ أيضاً

انعقاد ملتقى شرم الشيخ السنوي والمؤتمر الـ 27 للاتحاد الأفرو- آسيوى سبتمبر المقبل

الشاذلي جمعة 1:53 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

شركات الحياة الحكومية تستحوذ علي نصف عدد وثائق التأمين الفردية الجديدة (جراف)

الشاذلي جمعة 1:27 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

«اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة» تعتزم افتتاح فرع المهندسين قبل نهاية العام المالي الحالي

مروة عبد النبي 6:57 م, الأثنين, 22 مارس 21

عبد الوهاب عبد المنعم رئيسًا لقطاع الاستثمار ومشرفًا على القطاع المالي فى «المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات»

الشاذلي جمعة 5:17 م, الأثنين, 22 مارس 21

استطلاع عالمي: تأثير وباء كورونا على إعادة التأمين يستغرق 5 سنوات

مروة عبد النبي 1:54 ص, الأثنين, 22 مارس 21

تعرف علي شركات تأمين الحياة والممتلكات التي رفعت رؤوس أموالها ( جراف)

الشاذلي جمعة 1:23 ص, الأثنين, 22 مارس 21