نرصد تطور معدلات نمو الأقساط المباشرة في سوق التأمين (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهد مؤشر الأقساط المباشرة، لسوق التأمين المصرية- بتنوع أنشطة شركاتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء في الحياة أو الممتلكات- نموًا مضطردًا، خلال السنوات الإحدي عشر الأخيرة، في الفترة من 2010 حتي 2020.

900 مليون جنيه زيادة في الأقساط المباشرة خلال عام ثورة يناير

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين، سواء في الحياة أو الممتلكات، 8.8 مليار جنيه في العام المالي 2009 /2010 ، وإرتفعت بقيمة 900 مليون جنيه، في العام المالي التالي 2010 /2011.

ونجحت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، في إضافة 900 مليون جنيه جديدة، لأقساط المباشرة في العام المالي 2011/2012، لتصل الي 10.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة الزيادة في العام المالي التالي 2012 /2013 ما قيمته 1.6 مليار جنيه.

1.5 مليار جنيه إرتفاعًا بأقساط التأمين في أول عام لحُكم السيسي

وفي عام 2014- أول عام من حُكم الرئيس عبد الفتاح السيسي- نجحت سوق التأمين المصرية، في إضافة 1.5 مليار جنيه جديدة لحصيلة أقساطها المباشرة، لتصل الي 13.7 مليار جنيه، تلتها زيادة أخري في العام المالي التالي قيمتها 1.8 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الأقساط المباشرة إلي 15.5 مليار جنيه.

وشهد عام 2016 زيادة أقساط التأمين المباشرة، بقيمة 1.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي الأقساط المباشرة إلي 17.3 مليار جنيه، وبعد تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016 ، إرتفع إجمالي الأقساط المباشرة لسوق التأمين في العام المالي 2016/2017 بما قيمته 5.2 مليار جنيه.

السوق يجني مكاسب تحرير سعر الصرف

ولم تتوقف ثمار المكاسب التي حققتها شركات التأمين من تحرير سعر الصرف علي عام 2016/2017 ، بل تلاها جني ثمار جديدة في العام المالي التالي 2017/2018 ، ليرتفع إجمالي الأقساط المباشرة بقيمة 5.2 مليار جنيه أيضا.

5.4 مليار جنيه زيادة في أقساط السوق رغم تفشي جائحة كورونا

وفي عام 2019 ، إرتفع إجمالي أقساط التأمين المباشرة، لتصل الي 33.4 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 5.7 مليار جنيه، ثم أنهت العام المالي الماضي 2019/2020 – رغم مرور 6 شهور علي تفشي جائحة كورونا- بزيادة حصيلة الأقساط المباشرة لتصل الي 38.8 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 5.4 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق.

الجراف التالي، يوضح إجمالي الأقساط المباشرة لسوق التأمين، سواء في الحياة أو الممتلكات، في الفترة من 2009/2010 ، حتي عام 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح نسبة نمو الأقساط المباشرة لسوق التأمين، بنشاطي الحياة والممتلكات ، في الفترة من 2009/2010 ، حتي عام 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح قيمة الزيادات في إجمالي الأقساط المباشرة لسوق التامين، في الفترة من 2010 حتي 2020.