نرصد تطور المؤشرات المالية لشركة المهندس للتأمين أخر سبع سنوات (جراف)

تمكنت شركة المهندس للتأمين، التي تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات، في رفع نسب النمو، بنتائج أعمالها، سواء علي المستوي الفني، ممثلًا في الأقساط، وعوائد الإكتتاب، أو علي مستوي الاستثمار، والذي يضم الأصول المستثمرة، وعوائدها، وحقوق المساهمين وغيرها.

ووفقًا للمؤشرات المالية، لشركة المهندس للتأمين، حصلت المال علي نسخة منها، إرتفع إجمالي رأس المال السوقي من 90 مليون جنيه في يونيو 2015 ، ليتجاوز مستوي الـ 1.1 مليار جنيه، في نوفمبر الحالي، فيما إرتفعت قيمة الاصول من 582.97 مليون جنيه في يونيو 2014 ، لتتجاوز 1.053 مليار جنيه، في يونيو 2020.

في سياق أخر، قفزت شركة المهندس للتأمين، بإجمالي أقساطها من 168.6 مليون جنيه تقريبًا في العام المالي 2013/2014 ، لتصل الي 504.2 مليون جنيه في 2019/2020 ، فيما إرتفع مؤشر المخصصات الفنية، من 189.8 مليون جنيه في 2014 ، إلي 326.9 مليون جنيه في 2020 ، و إرتفع إجمالي التعويضات المُسددة، من 100 مليون جنيه تقريبًا في 2013/2014 ، لتصل إلي 234.6 مليون جنيه.

رضا فتحي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

وتمكنت المهندس للتأمين،بقيادة رضا فتحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، من تحويل دفة النتائج الفنية من الخسارة إلي المكسب في سنوات قلائل، ففيما تكبدت الشركة خسائر فنية – او ما يُعرف بعجز الإكتتاب التأميني– بلغت 19.2 مليون جنيه في 2014 ، إلا أنها حولت هذا الرقم للموجب، ليتحول العجز إلي مكسب فني- أو ما يُعرف بفائض الإكتتاب- بلغ 18.9 مليون جنيه، في 2020 .

اما فائض النشاط التأميني- اي فائض الإكتتاب مضافًا إليه عائد الاستثمار- ، فإرتفع من 16.8 مليون جنيه في 2014 ، ليتجاوز 114.7 مليون جنيه في 2020، وإرتفع إجمالي الاستثمارات، من 442.2 مليون جنيه ، إلي 828.2 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، فيما إرتفع صافي أرباح المهندس للتأمين، من 15.1 مليون جنيه تقريبًا في 2014 ، ليصل الي 112.3 مليون جنيه في 2020 .

وبالنسبة لحقوق المساهمين، كشفت البيانات ، عن إرتفاعها من 197.9 مليون جنيه ، في العام المالي 2013/2014 ، لتصل الي 353.6 مليون جنيه في 2019/2020 ، فيما إرتفع صافي الربح إلي حقوق المساهمين، من 8% في 2014 ، إلي 31.8% تقريبًا في 2020 .

الجراف التالي يوضح معدل النمو في المؤشرات المالية، لشركة المهندس للتأمين ، أخر سبع سنوات، في الفترة من 2013/2014 ، حتي 2019/2020

الجراف التالي ، يوضح تطور إجمالي رأس المال السوقي، من 30 يونيو 2015 حتي 11 نوفمبر 2020