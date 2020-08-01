تطور الحصة السوقية لفرع تأمين الحماية والإدخار بالسوق السعودي آخر 5 سنوات (جراف)

شهد مؤشر الحصة السوقية لفرع تأمين الحماية والإدخار ، بالسوق السعودي، نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءًا من 2015 حتي نهاية 2019.

مليار ريال نصيب تأمين الحماية والإدخار من أقساط السوق السعودي

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، مؤسسة النقد العربي السعودي “سما” ، بلغ نصيب فرع تأمين الحماية والإدخار من الأقساط المكتتبة علي مستوي السوق، في نهاية 2015 ، ما يتجاوز مليار ريال تقريبًا، من إجمالي الأقساط المكتتبة، البالغة 36.5 مليار ريال.

وفي نهاية 2016 ، بلغ نصيب تأمين الحماية والإدخار ، من الأقساط المكتتبة بسوق التأمين السعودي، 1.1 مليار ريال، من إجمالي الأقساط المكتتبة ، البالغة 36.9 مليار ريال تقريبًا، وإرتفع نصيب نفس الفرع من الأقساط المكتتبة ، بنهاية 2017 ، لتلامس 1.2 مليار ريال، من إجمالي أقساط السوق، البالغة 36.5 مليار ريال.

تأمين الحماية والإدخار يودع 2019 علي 1.13 مليار ريال أقساط

وبلغ نصيب تأمين الحماية والإدخار ، بالسوق السعودي، 1.1 مليار ريال تقريبا، في نهاية 2018 ، من إجمالي الأقساط المكتتبة علي مستوي السوق، البالغة 35 مليار ريال، وإرتفعت إلي 1.13 مليار ريال تقريبًا، في نهاية العام الماضي 2019 ، من إجمالي الأقساط المكتتبة، البالغة 37.9 مليار ريال تقريبا.

ومن المعروف، أن سوق التأمين السعودية ،قد شهدت نموًا في حصيلة أقساطها المكتتبة ، بنهاية 2019 ، مقارنة بالعام السابق 2018 ، وفقًا للبيانات الصادرة خلال اليومين الماضيين، من مؤسسة النقد العربي السعودي “سما” – حصلت المال علي نسخة منها-.

تعرف علي حصيلة السوق السعودي من الأقساط المكتتبة بنهاية 2019

ووفقًا للبيانات الرسمية، المتاحة، إرتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل الي 37.89 مليار ريال، بنهاية 2019 ، مقابل 35 مليار ريال، في نهاية العام السابق 2018 ، بزيادة قيمتها 2.89 مليار ريال.

تصدر، نشاط التأمين الصحي، قائمة أنشطة وفروع التأمين، بالسوق السعودي، من حيث الحصة السوقية وقيمة الأقساط سواء في عامي 2019 أو 2018 ، محافظًا علي مكانته، بإعتباره أكبر أنشطة التأمين حجمًا ، يليه فرع التأمين العام – يقصد بها تأمين الممتلكات- يليه فرع تأمين الحماية والإدار- يُقصد بها تأمينات الحياة-.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة بفرع التأمين الصحي، بالسوق السعودي، 22.5 مليار ريال تقريبًا ، بنهاية 2019 ، مقابل 19.9 مليار ريال، في العام السابق 2018 ، بزيادة قيمتها 2.6 مليار ريال تقريبًا.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية، لفرع تأمين الحماية والإدخار ، من إجمالي الأقساط المكتتبة، علي مستوي السوق السعودي، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءًا من 2015 حتي نهاية 2019.