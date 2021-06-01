نرصد تطور الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية (جراف)

تراجعت بنسبة 1.38% في فبراير وعوضتها في مارس مستحوذة علي 40.95% من إجمالي السوق

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهد نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام ممثلة في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، من الأقساط المحصلة في الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس الماضي- تذبذبًا ملحوظًا ما بين إنخفاض ثم إرتفاع.

تراجع الحصة في فبراير بنسبة 1.38%

ووفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجعت حصة شركات تأمين قطاع الأعمال العام، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بحصته من الأقساط التي حصلها في يناير السابق، وفي المقابل إرتفع نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 38 شركة، من الأقساط المحصلة خلال شهري المقارنة.

وبلغت نسبة التراجع في حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، من الأقساط المحصلة، في شهر فبراير الماضي، 1.38% مقارنة بحصتها من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق في شهر يناير السابق.

شركات تأمين الأعمال العام تعوض في مارس ما فقدته في فبراير

وفي شهر مارس الماضي، نجحت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، في تعويض ما فقدته في شهر فبراير، محققة ما نسبته 40.95% من الحصة السوقية للأقساط المحصلة خلال ذات الشهر.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة في شهر يناير الماضي 1819.8 مليون جنيه ، بلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال 1450.1 مليون جنيه، مقابل 2369.7 مليون جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

وفي المقابل ، بلغ رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة في شهر فبراير الماضي 1813.7 مليون جنيه ، بلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال 1395 مليون جنيه، مقابل 2418.7 مليون جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

4.4 مليار جنيه أقساطًا إجمالي ما تم جمعه من سوق التأمين في شهر مارس

بلغ رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة في شهر مارس الماضي 4420.5 مليون جنيه ، بلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال 1810.4 مليون جنيه، مقابل 2610.1 مليون جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

وبلغت حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، من الأقساط المحصلة ، في شهر يناير الماضي 37.96% مقابل 62.04% لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

وفي المقابل بلغت حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، من الأقساط المحصلة ، في شهر فبراير الماضي 36.58% مقابل 63.48% لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

و بلغت حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، من الأقساط المحصلة ، في شهر مارس الماضي 40.95% مقابل 49.05% لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص، من الأقساط المُحصلة في شهر يناير 2021.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص، من الأقساط المُحصلة في شهر فبراير 2021.

الجراف التالي، يوضح حصة الأقساط المحصلة بشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص، في شهر مارس 2021.

الجراف التالي، يوضح رصيد الأقساط المحصلة بشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص، في شهر يناير2021.

الجراف التالي، يوضح رصيد الأقساط المحصلة بشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص، في شهر فبراير 2021.

الجراف التالي، يوضح رصيد الأقساط المحصلة بشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص، في شهر مارس 2021.