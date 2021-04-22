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نرصد تطور أعمال الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين أخر خمس سنوات (جراف)

في الفترة من 2016 حتي 2020
ماهر أبو الفضل 2:06 ص, الخميس, 22 أبريل 21 2:06 ص, الخميس, 22 أبريل 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهدت المؤشرات المرتبطة بأعمال مجموعة مصر القابضة للتأمين- برئاسة باسل الحيني– وشركاتها التابعة، سواء مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، تطورًا ملحوظًا خلال أخر خمس سنوات.

37.3 % نسبة النمو في إجمالي أقساط مصر للتأمين خلال 2016 /2017

ووفقًا للبيانات الرسمية- حصلت المال علي نسخة منها- تطور إجمالي أقساط مصر للتأمين، أو أقساط الممتلكات، بصورة ملحوظة ليرتفع من 5.1 مليار جنيه في 2015/2016 إلي ما يتجاوز 7 مليار جنيه في 2016/2017، بزيادة تصل الي 1.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلي 37.3%.

وفي 2017/2018، إرتفع إجمالي الأقساط بقيمة 1.5 مليار جنيه تقريبًا، وبنسبة نمو تصل الي 21.4%، وبلغت نسبة النمو في 2018/2019، ما يقارب من 4.7% بقيمة 400 مليون جنيه، لتتجاوز 400 مليون جنيه أخري في العام المالي التالي 2019/2020، بنسبة نمو 4.4%.

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500 مليون جنيه قيمة الزيادة في إجمالي أقساط مصر لتأمينات الحياة في 2017 و 700 مليون جنيه جديدة في 2018

وفي نشاط الحياة، الخاصة بمصر لتأمينات الحياة، إرتفع إجمالي الأقساط بقيمة 500 مليون جنيه تقريبًا في 2016/2017، مقارنة بالعام المالي السابق، وشهد العام المالي التالي 2017/2018 زيادة جديدة في إجمالي أقساط الحياة بقيمة 700 مليون جنيه.

وفي العام المالي 2018/2019، إرتفع إجمالي أقساط الحياة بقيمة 500 مليون جنيه، وأغلق العام المالي الماضي 2019/2020 علي زيادة جديدة في إجمالي الأقساط بقيمة 500 مليون جنيه.

زيادات مضطردة في أرباح القابضة للتأمين

وفيما يخص صافي أرباح مجموعة مصر القابضة للتأمين، فقد إرتفعت بقيمة مليار جنيه في 2016/2017، مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغت قيمة الزيادة في العام المالي التالي 2017/2018 بقيمة 600 مليون جنيه.

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وفي العام المالي 2018/2019، إرتفعت قيمة الزيادة في صافي أرباح مجموعة مصر القابضة للتأمين، بقيمة 800 مليون جنيه، وأنهت 2019/2020، علي إرتفاع جديد قيمته أكثر من 100 مليون جنيه.

إرتفاع حصة الدولة من أرباح القابضة للتأمين

وشهدت حصة الدولة من أرباح القابضة للتأمين، تطورًا ملحوظًا لترتفع من 578.1 مليون جنيه في 2015/2016، لتصل الي 631.8 مليون جنيه في العام المالي التالي، وإرتفعت مجددا في 2017/2018، لتصل الي 758.8 مليون جنيه.

وفي عام 2018/2019، بلغت حصة الدولة من أرباح القابضة للتأمين ما يتجاوز 1.5 مليار جنيه، لترتفع إلي 1.8 مليار جنيه في العام المالي التالي 2019/2020.

الجراف التالي يوضح تطور إجمالي أقساط تأمين الممتلكات الخاصة بمصر للتأمين، خلال أخر خمس سنوات.

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الجراف التالي يوضح تطور إجمالي أقساط تأمين الحياة الخاصة بمصر لتأمينات الحياة، خلال أخر خمس سنوات.

الجراف التالي يوضح تطور صافي أرباح مجموعة مصر القابضة للتأمين، خلال أخر خمس سنوات.

الجراف التالي يوضح تطور حصة الدولة من أرباح مجموعة مصر القابضة للتأمين، خلال أخر خمس سنوات.

الجراف التالي، يوضح نسب النمو في إجمالي الأقساط سواء في الممتلكات أو الحياة وكذا في صافي الأرباح وحصة الدولة منها خلال أخر خمس سنوات.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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