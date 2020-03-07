نرصد أكبر خمس تعويضات بسوق التأمين الأردنية في 2019 (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

إستحوذت 5 شركات بسوق التأمين الأردنية علي 39.3% من إجمالي التعويضات المسددة في 2019 ، وبلغت فاتورة تعويضاتها مجتمعة 186.3 مليون دينار أردني، من إجمالي تعويضات السوق، البالغة 473.8 مليون دينار، فيما بلغ نصيب باقي الشركات البالغ عددها 17 شركة 60.7% بإجمالي تعويضات مسددة بلغت 287.5 مليون دينار.

الشرق العربي تتصدر قائمة أكبر خمس شركات في التعويضات المسددة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الإتحاد الأردني للتأمين-حصلت المال علي نسخة منها- ، تصدرت شركة الشرق العربي للتأمين “gig” قائمة الشركات الأردنية في التعويضات المسددة ، بإجمالي 58.7 مليون دينار، تلتها شركة التأمين الأردنية، بتعويضات مسددة بلغت 39.5 مليون دينار، لتحجز من خلاله المقعد الثاني بين قائمة الكبار الخمس في سوق التأمين الأردنية في التعويضات المسددة.

سوليدرتي تحل في المركز الثالث بفاتورة تعويضات 30.8 مليون دينار

وحلت شركة “سوليدرتي- الأولي للتأمين” في المركز الثالث، بفاتورة تعويضات بلغت 30.8 مليون دينار، تلتها شركة “الشرق الأوسط للتأمين”، بتعويضات مسددة بلغت قيمتها 30.2 مليون دينار، فيما جاءت شركة “الأردنية الفرنسية للتأمين” في المركز الخامس بين قائمة أكبر خمس تعويضات بسوق التأمين الأردنية، بفاتورة بلغت قيمتها 27.2 مليون دينار.

1.6 % زيادة بفاتورة التعويضات المسددة بسوق التأمين الأردنية في 2019

ومن المعروف أن الشركات العاملة في سوق التأمين الأردنية، البالغ عددها 24 شركة ، إرتفعت فاتورة تعويضاتها المسددة بنسبة 1.6% بنهاية 2019 مقارنة بالتعويضات المسددة في العام السابق 2018 ، لتصل الي 473.8 مليون دينار، مقابل 466.3 مليون دينار، خلال عامي المقارنة.

شركات التأمين التكافلي تستحوذ علي 10.5 % من فاتورة التعويضات المسددة

وإستحوذت شركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي علي 10.5% من إجمالي التعويضات المسددة في نهاية 2019 ، بقيمة 50 مليون دينار، بنسبة إرتفاع تصل الي 9.7% مقارنة بالتعويضات المسددة في العام السابق 2018 .

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في 2008/10/7 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في يونيو 1989.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات من حيث التعويضات المسددة بسوق التأمين الأردنية في نهاية ديسمبر 2019.