ندى علاء تكشف كواليس فيلم «راسيل» وعرضه على WATCH IT

أعلنت الفنانة الشابة ندى علاء، عن انطلاق عرض فيلمها الجديد “راسيل”، الذي تلعب بطولته بجانب كل من الفنانة منة عرفة والفنان أحمد الفيشاوي فى السينمات بعيد الأضحي المبارك، وتحديدًا في السابع من يوليو المقبل .

وأشارت ندى في بيان صحفي، أنها سعيدة للاشتراك في العمل، خاصة أنها تقدم خلاله دور بطولة أمام فنانين لهم جمهور مثل الفيشاوي وعرفة، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سمير صبحي .

واكدت ندى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والمغامرات، ومن المقرر عرضه مطلع يوليو في عدد من السينمات وبعدها يعرض بشكل حصري على منصه WATCH IT .

الفيلم من بطولة ندى علاء ومنة عرفة واحمد الفيشاوي، شادي سرور، ندى علاء، إكرامي هجرس، ومن إخراج سمير صبحي.

ويعرض خلال موسم عيد الاضحى أربعه افلام مختلفة وهما “كيرة والجن” لكريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب، ومن إخراج مروان وحيد حامد، وفيلم “عمهم” لمحمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر .