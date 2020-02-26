ندى بهجت : نحاكي سهر الليالي في فيلم عيد جواز

كشفت الفنانة الشابة ندى بهجت في تصريحات لـ”المال” أنها تقوم بتجسيد شخصية “مي” في الفيلم السينمائي الجديد “عيد جواز” الذي سيتم طرحه نهاية مارس القادم.

وتابعت أن الفيلم يحاكي دراما فيلم “سهر الليالي” الذي عرض منذ سنوات، وحقق نجاحا كبيرا، وقام ببطولته كوكبة من الفنانين منهم منى زكي، وأحمد حلمي، وشريف منير.

وأشارت أن فيلم عيد جواز يرصد العلاقات الزوجية والمشكلات الموجودة بها، وتقوم فيه بشخصية زوجة الفنان عمر خورشيد، وتحدث بينهما صراعات مختلفة خلال أحداث الفيلم.

ونوهت أيضا أنها ستشارك في السباق الرمضاني القادم في إحدى المسلسلات الذي تقوم بقراءته حاليا استعدادا لتصويره الفترة القادمة.