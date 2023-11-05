 ندوتان بالوادي الجديد لتوعية العمال بأهمية المشاركة الانتخابية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوتين تثقيفيتين في مجال المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان” المشاركة الانتخابية واجب وحق”.

جاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس قرية العوينة والقلمون، واستفاد منها 32 من العاملين بجمعية تنمية المجتمع المحلي، و28 من العاملين بمكتب عمل القلمون وبعض من العاملين بمنشآت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالقرية.

الندوتان عقدتا بمقر الجمعية بقرية العوينة بالراشدة ومقر مكتب العمل بمركز الداخلة، وذلك فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشأت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور، وأهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة واسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدماً نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد فى تقريره للوزارة، أنه بالتنسيق والتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي ومكاتب العمل التابعة للمديرية، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الانتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والاستقرار.

وأكد استمرار المديرية وأجهزتها في القيام بأدوارهم تجاه العاملين في مختلف القطاعات من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات.