ندوة لمناقشة فيلمي الغريب وتشويش بالإسماعيلية السينمائي

أحمد حمدي: ناقش مهرجان الإسماعيلية الدولي برئاسة الناقد عصام زكريا الفيلم الهندي "الغريب" للمخرج "يودهاجيت باسو" _بريثفيجوي جانجولي و الفيلم اللبناني تشويش" للمخرج فيروز سرحال، الندوة أدارها الناقد السينمائى محمد سيد عبد الرحيم. ويحكي الفيلم الروائي القصير "الغريب" عن عودة…

أحمد حمدي:





ناقش مهرجان الإسماعيلية الدولي برئاسة الناقد عصام زكريا الفيلم الهندي “الغريب” للمخرج “يودهاجيت باسو” _بريثفيجوي جانجولي

و الفيلم اللبناني تشويش” للمخرج فيروز سرحال، الندوة أدارها الناقد السينمائى محمد سيد عبد الرحيم.

ويحكي الفيلم الروائي القصير “الغريب” عن عودة رجل لقريته”بنغال” بعد عقد من الزمان ليجد التضاريس الجبلية “الضباب” التي تحجب الرؤية فعجز عن رؤية أسرته .

ويحكي فيلم تشويش عن اول مباراه في كأس العالم تنطلق ومع ركلة البداية التي يتابعها سكان مدينة بيروت بشغف يفاجئون بتشويش عجيب يمنعهم من متابعة المباراه فيصعد معظمهم للأسطح ويخرجوا للشرفات ليكون موعدهم مع حدث هام

وقد ناقش فيلم “تشويش ” المنتج ” فلبيه”، أما فيلم غريب فقد ناقشه المخرجان “يودهاجيت باسو” _بريثفيجوي جانجولي”

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.

المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.