ندوة في «تكني» توصي بتضمين الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية

أوصت حلقة نقاشية خاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري مع تضمين الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية لبناء أجيال من الشباب تنسجم مع التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم.

اهم القطاعات الجاذبة للإستثمارات

وأكد المتحدثون خلال الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات النسخة الثامنة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال التي انطلقت أمس بمكتبة الإسكندرية- أن مجال الذكاء الاصطناعي ملىء بالفرص التي يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المواهب والمبتكرين الاستثمار فيها في جميع المجالات بالأخص خدمة القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والطاقة والمياه والرعاية الصحية والتعليم والقطاع المالي وغيرها.

يحيى مجاهد: الذكاء الإصطناعي يسهم في اتخاذ القرار الطبي السليم

وقال يحيي مجاهد، رئيس شركة أتوميكا التي تعمل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأسنان ،” قطاع الصحة استفاد كثيرا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص ومساعدة الأطباء في اتخذ القرار السليم وإصرار العلاج المناسب.”

وأشار مجاهد إلى أن شركته نجحت في تطبيق تقنيات حديثة لتشخيص أمراض ومشكلات الأسنان وتصميم التركيبات .

ماركو رزق : الذكاء الإصطناعي يساهم في خلق فرص عمل للشباب

وقال ماركو رزق؛ مدير برامج في شركة سينابس أناليكس أن الذكاء الاصطناعي سيخلق العديد من الوظائف من أصحاب المواهب للشباب خاصة في البرمجة ودعم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مختلف المجالات.

كريم على : قطاع الزراعة اهم المستفيدين من الذكاء الإصطناعي

وقال كريم علي أحد مؤسسي شركة فايس التي تعمل في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي لدعم المزارعين في زيادة المحصول ومقاومة الآفات الزراعية واتخاذ القرارات المناسبة للزراعة وللري والتسميد للحصول على ومواكبة التغيرات المناخية.