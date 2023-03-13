ندوة فى أسوان تناقش تنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية

أقامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ندوة بمحافظة أسوان تحت عنوان ” تنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية” بالتنسيق، وذلك بحضور أصحاب المصانع والشركات والطلاب والخريجين المهتمين بمجال التصدير والتجارة الخارجية.

وقدم الندوة كل من ياسين الورداني المدير العام السابق بجمارك المنطقة الوسطى بالجمارك والخبير الجمركي، والمهندس عبد الرحيم سيد مدير عام فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأسوان، ومصطفى جابر باحث في هيئة الاستثمار، والدكتور محمد عبد العظيم مدير معمل المعادن الثقيلة بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأسوان، والدكتور خالد جاد مدير الجودة بمعمل الميكروبيولوجي .

ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتها بالندوة، كانت التعريفة والقانون الجمركي، والتعريف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتعريف بهيئة الاستثمار، والصادرات المصرية “الواقع والتحديات والفرص”، بالاضافة الى الأنظمة الجمركية الخاصة و الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (mts) ، ونظام المعامل وتحاليل الأغذية.

وقال المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات إن القارة الأفريقية تقف على أعتـاب مرحلـة جـديـدة من التكـامـل الاقتصادي الإقليمي ودخول اتفاقية التجارة الحرة القاريةالأفريقية حيز التنفيذ يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة للتكامل الاقتصادي الأفريقي.

وتابع أنه من هذا المنطلق فإن الهيئة حريصة على إقامة العديد من الندوات للتعريف بالدور الذي تقوم به في تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية بل وكافة الأسواق العالمية وإطلاع جميع المهتمين بهذا المجال على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية.

وتأتي الندوة فى ضوء ما تبذله الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جهود لتنمية الصادرات وحرصها على التعريف بما تقدمه الهيئة من خدمات وتسهيلات للسادة المصدرين والمستوردين.