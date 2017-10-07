ندوة عن فرص تمويل المشاريع البحثية بجامعة القاهرة

المال - خاصيفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، بمكتبة ومركز معلومات كلية الزراعة بالجامعة، ندوة تعريفية، ينظمها مكتب الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، حول فرص التمويل المتاحة للحراك الفردي والمشاريع البحثية التطبيقية.وتناقش الندوة على مدار اليوم، عددً

المال – خاص

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، بمكتبة ومركز معلومات كلية الزراعة بالجامعة، ندوة تعريفية، ينظمها مكتب الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، حول فرص التمويل المتاحة للحراك الفردي والمشاريع البحثية التطبيقية.

وتناقش الندوة على مدار اليوم، عددًا من مشروعات البحوث التطبيقية التى تخدم أغراض التنمية والاقتصاد المصرى بشكل مباشر، انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المشروعات القومية بهدف إحداث تنمية حقيقية على أسس علمية سليمة، ومن ثم ينعكس تطبيقها على الاقتصاد القومي، كما تبحث الندوة فرص التمويل المتاحة سواء محلية أو خلال التعاون الدولى.

ويلقى رئيس جامعة القاهرة كلمة تركز على خطة جامعة القاهرة فى المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بدور البحث العلمى فى خدمة المشاريع القومية والإقتصاد والصتاعة والزراعة.

وتقام الندوة التعريفية، بحضور الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى الشيمى عميد كلية الزراعة، ومجموعة من الأساتذة والباحثين.

يشار إلى أن الخشت، طالب بضرورة توجيه مشروعات البحوث التطبيقية نحو مجالات إقتصادية من شأنها أن توفر حلولًا علمية للحد من الاستيراد واستخدام تكنولوجيا محلية، ومن بين تلك المشروعات البحثية، بدائل علف الدواجن، وبدائل علف الأسماك، ودراسة توافر المياه في واحة سيوة والجارة لتوفير الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الزراعي كنموذج ناجح يستخدم ويطبق لمشروع استصلاح المليون ونصف فدان.