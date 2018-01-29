ندوة عن ترجمات مركز الأزهر في جناح المشيخة

علي راشد:



استضاف جناح مشيخة الأزهر في المعرض أمس ندوة “ترجمات مركز الأزهر للترجمة” إلى اللغة الإنجليزية، التي تحدث فيها الدكتور محمد فوزي، أستاذ أصول الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، عما قام به من ترجمات من اللغة العربية إلى الإنجليزية، حيث قام بترجمة عدة كتب للإمام محمد الغزالي، كما ترجم عدة مؤلفات عن القرآن الكريم وقضايا العصر.



وبدأ الدكتور محمد فوزي حديثه بالتطرق لموضوع كتابه المترجم للإمام الغزالى وأهميته فى الخشية من التفكير، واستشهد بمقوله للإمام الغزالى قال فيها ” أنا لا أخشى على الإنسان الذي يفكر فى الحق، ولكنى أخشى على الإنسان الذي لا يفكر”.



وأكد فوزي على أثر القرآن فى تحليل الفكر الإنساني، وقال إن الإلحاد المباشر خير من التدلل المنتشر حاليًا، كما طرح أمثلة لعلماء وكُتاب وأدباء مثل الإمام الطيب، وعز الدين فراج، مشيرا إلى أنهم يتبعون مدرسة الإحياء، لذلك نجد أن هذه المدرسة تركز على القضايا التي نواجهها اليوم، وقال إنهم أدركوا أزمة الأمة والكارثة التى نتعرض لها اليوم.



وتابع فوزي أن الفترة الزمنية التى عاش فيها الغزالي كان بها زخم سياسي واقتصادي وثقافي كبير، وهي فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، والتي عاصرت أيضا عدة أدباء وعلماء وكُتاب ومنهم الرافعي والمنفلوطي وعباس العقاد والمازني وطه حسين وحافظ إبراهيم.



وقال إن الغزالي التحق بالكلية التي أنشأها الأزهر فى قسم الدعوة الاسلامية عام 1945، ثم انتقل بعدها إلى الرسالة والدعوة الإسلامية، ثم دعا إلى إعادة التفكير فى أن نحيا بالعلم، وأن الرسالة التى نحياها ليست هى الرسالة الحيوانية التى تعيشها الحيوانات بالغابة، بل هي التي تحقق معنى العبودية والتي تدخل فيها الرفاهية والإصلاح، وليست حياة التذمر والزهد كما يعتقد البعض، لذلك كانت حياته سجلًا رائعًا من الإنجازات. وتابع إن من الصفات التي كان يتحلى بها الغزالي الثبات على المبدأ فى الغنى والفقر والقلة والكثرة.



وأشار إلى أن الغزالي قام بكتابة عدة مؤلفات فى فروع علوم الإنسان، منها قضية التعصب بين المسيحية والإسلام، وأيضًا كتب عن المراة فى الإسلام قرابة العشر كتب، وتحدث فيها عن خروج المرأة لميادين العمل والجهاد، موضحًا أنه جدد الفكر حتى أصبحت المرأة الآن تعمل فى مجالات متعددة منها الدعوة والصحف والمجلات والجامعات، مستشهدًان بأن هؤلاء العلماء والأئمة لولا كتاباتهم وأفكارهم عن مناقشة وطرح قضايا المرأة لما وجدنا هؤلاء النسوة في العمل اليوم.



وأكد أن الغرب قاموا بانتقاد الغزالي وسبه بأشد السُباب وبعد سبعة عقود يشيدون الآن بأقوال وفتاوى وأرآء الإمام الغزالي، مشيرًا، إلى أنه كتب أيضا عن قضايا الاستشراق والفكر الغربي، ولو استشهدنا بإحدى مكاتباته منذ 65 عامًا لعالجنا مشكلة سد النهضة التى نعانى منها اليوم.



وختم اللقاء بالحديث عن المعنى المقصود من “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” حيث لا إصلاح ولا حج مبرور ولا زكاة تقبل إلا به، والمقصود بالإصلاح هنا هو الإصلاح الداخلي والخارجي، فالإنسان رقيب على ذلك، ثم الأمة رقيبه عليه، كما أن توجه الإسلام لأمور الحياة المختلفة هو توجه عقلاني، وضرب مثلا على ذلك بإنشقاق القمر، وعصا موسى.