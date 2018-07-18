ندوة تعريفية عن معهد الدراسات التقنية ببورسعيد.. غدا

أمانى العزازي تقيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد (مجمع خدمة الصناعة) ندوة تعريفية عن معهد الدراسات التقنية والمهنية وأقسامة المختلفة، ومميزات الدراسة به خلال عامين دراسيين.ويستقبل المعهد لأول مرة الخريجين من أبناء مدن القناة وسيناء بعد افتتاح فرعه ببورسعيد

أمانى العزازي

تقيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد (مجمع خدمة الصناعة) ندوة تعريفية عن معهد الدراسات التقنية والمهنية وأقسامة المختلفة، ومميزات الدراسة به خلال عامين دراسيين.

ويستقبل المعهد لأول مرة الخريجين من أبناء مدن القناة وسيناء بعد افتتاح فرعه ببورسعيد للعام الدراسي المقبل.

وأكد الدكتور عصام البكل، مدير عام مجمع الصناعة وعميد المعهد، أن افتتاح الفرع ببورسعيد يستهدف تخريج كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات الصناعية واللوجستية المقرر افتتاحها فى إطار المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس.

وتقديم كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للعمل فى قطاعات الصناعة المختلفة، وتشمل التخصصات الدراسية بالمعهد الميكانيكا والميكاترونكس باعتبارها أهم التخصصات الفنية المطلوبة لدعم الاحتياجات الصناعية.