ندوة تطالب الدول العربية والإفريقية باستغلال مزايا التصدير عبر ميناء شرق بورسعيد

طالبت ندوة في بورسعيد ، الدول الإفريقية والعربية لاستغلال توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات التجارية مع أوروبا والعالم واستغلال الميزات التنافسية التى تمنحها تلك الاتفاقيات فى التصدير لتلك الدول عن طريق ميناء شرق بورسعيد .

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها كلية النقل الدولى واللوجستيات بفرع الأكاديمية العربية في بورسعيد برئاسة الدكتور محمد حسان، في أولى فعاليات ندواتها العملية لربط التعليم بالواقع الميداني

وناقشت الندوة مستقبل لوجستيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو موانئ مصرية مستدامة بالتطبيق على ميناء شرق بورسعيد .

واستضافت الندوة الربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد ، وأدار فعالياتها الدكتورة إيمان الحداد رئيس قسم لوجستيات النقل، والدكتور محمد رفعت رئيس قسم سلاسل الإمداد، بحضور رئيس فرع الأكاديميه الدكتور عبد المنعم عبد الباري.

مدير عام ميناء شرق بورسعيد: نجاح المنطقة الاقتصادية فى التغلب على معوقات تواجه مشروع التنمية

وكشف مدير عام ميناء شرق بورسعيد عن نجاح المنطقة الاقتصادية فى التغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه مشروع تنمية شرق بورسعيد والتى تتمثل فى توفير وسائل الربط بين شرق القناة وغربها وصعوبة التربة الطينية التى تتسم بها المنطقة.

وأوضح أن التغلب على المعوقات جاء عبر ضخ الدولة مزيدا من التكاليف الاستثمارية لتهيئة التربة وإنشاء 17 وسيلة ربط تتنوع بين الكبارى والمعديات والأنفاق، مشيرا إلى أنه جار حاليا العمل فى أول كوبري سكة حديد يربط بين الضفتين وهو كوبري الفردان.

وقال إن مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لديه من الصلاحيات ما يؤدى لمراجعة سياساته التسعيرية للخدمات وحركة التداول للحاويات والبضائع بالمنطقة الاقتصادية وبما يحفز المستثمريين لضخ مزيد من الاستثمارات بشرق بورسعيد.

وأشار إلى أن مشاركة وفد الهيئة برئاسة المهندس يحيي ذكى فى معرض اكسبو دبي يعد نوعا من أنواع التسويق الخارجي للمنطقة.

ودعا على عاصم الدول الإفريقية والعربية لاستغلال توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات التجارية مع أوروبا والعالم واستغلال الميزات التنافسية التى تمنحها تلك الاتفاقيات فى التصدير لتلك الدول عن طريق ميناء شرق بورسعيد.

ولفت إلى أن مصر يمر بها عبر قناة السويس 25% من حاويات العالم و12% من إجمالى حركة التجارة البحرية والتى تمر عبر قناة السويس بإجمالى 19 ألف سفينة.

السعي لتطبيق معايير الموانئ الخضراء والذكية

وكشف عاصم خلال الندوة عن اهتمام وسعى الهيئة الاقتصادية لتطبيق معايير الموانئ الخضراء والذكية بموانئ المنطقه وفقا لأبرز تحديث لتلك المعايير الخاصة بتصنيف الموانئ الذي أصدره البنك الدولى خلال مايو المنقضي.

وأكد تحسن مؤشرات التداول بميناء شرق بورسعيد العامين الماضي والجارى رغم جائحة كورونا.

وأشار إلى قرب إصدار رخص لتموين السفن والخدمات البحرية لتحقيق قيمة مضافة للسفن العابرة للقناة والمترددة على موانئ المنطقة شرق وغرب بورسعيد والسخنة.

وقال إنه من المزمع الإعلان عن الانتهاء من حزمة مشروعات جديدة أبرزها إنشاء 12 مصنعا بالمنطقة اللوجستية لمشروع تداول الغلال المخطط له رصيف بحري بميناء شرق بورسعيد والإعلان عن 21 خدمة بحرية وتموين سفن بالوقود مستهدف إقامتها شرق قناة السويس.