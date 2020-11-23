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ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة بحضور الداعية مصطفى حسني (صور)

دارت الندوة حول موضوع "رجل الأمن القوى الأمين"، كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية.
أماني عوض 12:37 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20 12:37 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20

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نظمت أكاديمية الشرطة ندوة دينية تثقيفية، لطلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة، حاضر فيها الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك في إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعي السليم لمفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في نفوس الطلبة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن ذلك ضمن البرنامج الثقافي لأكاديمية الشرطة في العام الدراسي الحالي 2020/2021.

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ودارت الندوة حول موضوع “رجل الأمن القوى الأمين”، كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمني المتمثلة في خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم مع التحلّي بحُسن الخُلق.

وفي الندوة، تم توضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وأعقب تناول محاور الندوة فتح باب المُناقشة مع طلبة الكلية، والرد على تساؤلات واستفسارات بعضهم فيما يتعلق بموضوع الندوة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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