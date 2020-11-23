ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة بحضور الداعية مصطفى حسني (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة ندوة دينية تثقيفية، لطلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة، حاضر فيها الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك في إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعي السليم لمفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في نفوس الطلبة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن ذلك ضمن البرنامج الثقافي لأكاديمية الشرطة في العام الدراسي الحالي 2020/2021.

ودارت الندوة حول موضوع “رجل الأمن القوى الأمين”، كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمني المتمثلة في خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم مع التحلّي بحُسن الخُلق.

وفي الندوة، تم توضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وأعقب تناول محاور الندوة فتح باب المُناقشة مع طلبة الكلية، والرد على تساؤلات واستفسارات بعضهم فيما يتعلق بموضوع الندوة.