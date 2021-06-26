ندوة ببورسعيد تكشف أسباب فشل 60% من الشركات الناشئة بمصر

طالب المستشار عبد المنعم السيسي ، سفير الجودة والتميز بالمنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي ببروكسل والمستشار الإعلامي بدولة الكويت الشقيقة، برفع القدرات المؤسسية فى مفاهيم الجودة والتميز للشركات الناشئة بمصر. وكشف خلال ندوة نظمتها اليوم مكتبة مصر العامة ببورسعيد برئاسة…

طالب المستشار عبد المنعم السيسي ، سفير الجودة والتميز بالمنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي ببروكسل والمستشار الإعلامي بدولة الكويت الشقيقة، برفع القدرات المؤسسية فى مفاهيم الجودة والتميز للشركات الناشئة بمصر.

وكشف خلال ندوة نظمتها اليوم مكتبة مصر العامة ببورسعيد برئاسة ممدوح التابعي تحت عنوان دور العلاقات العامة فى التميز المؤسسي وتطوير الأعمال أن الإحصائيات الدولية أشارت إلى أن أكثر من ٦٠% من فشل الشركات فى تحقيق أهدافها يعود إلى عدم اهتمامها بالعلاقات العامة ودوره فى تحقيق التواصل والعناية بالكادر البشري الذي يعد أحد أهم عناصر تحقيق التميز المؤسسي للشركات الخاصة والحكومية.

ولفت السيسي خلال الندوة إلى أهمية قيام الجهات المعنية والمتخصصة والجامعات المصرية فى تأهيل العاملين بأنشطة العلاقات العامة وثقل خبراتهم التعليمية والثقافية وأهمية ربط العلاقات العامة بالتنمية المؤسسية.

ودعا إلى تكوين كيان مؤسسي للعلاقات العامة يختص بالتأهيل وتنمية القدرات وتقييم الأداء واختيار العناصر البشرية المناسبة لأداء دورها فى تحقيق التواصل الداخلى والخارجي.

وأشار إلى أن مصر بدأت مؤخرا الانتباه إلى أهمية دور العلاقات العامه وإدارة الأزمات وغرف عمليات الطوارئ والتى ستنطلق من بورسعيد ومن المنتظر تعميمها بمختلف محافظات مصر، ولفت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأهداف بدقة وتنفيذها.

وقال إن مسئول العلاقات العامة لابد وأن تكون لديه رؤية استيراتيجية لمساعدة متخذي القرار فى المؤسسات للوصول للتميز المؤسسي.