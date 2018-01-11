ندوة بالسفارة الهندية تناقش التعاون مع مصر بقطاع السياحة

سمر السيد نظم مركز مولانا آزاد الثقافى التابع للسفارة الهندية بالقاهرة اليوم، مائدة مستديرة عن دور السياحة فى التنمية، و وبحث وضع القطاع فى مصر عقب ثورة يناير 2011 وأنواع السياحة بالعالم فضلاً عن تأثير الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعى عليه وكيفية تبادل الخبرات بين القا

سمر السيد

نظم مركز مولانا آزاد الثقافى التابع للسفارة الهندية بالقاهرة اليوم، مائدة مستديرة عن دور السياحة فى التنمية، و وبحث وضع القطاع فى مصر عقب ثورة يناير 2011 وأنواع السياحة بالعالم فضلاً عن تأثير الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعى عليه وكيفية تبادل الخبرات بين القاهرة ونيودلهى فى هذا الشأن.

حضر الندوة الهامى الزيات ، الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية ، وروبين كاتاريا مدير عام شركة أوبروى مصر وسانجاى قاندهارى رئيس فرع شركة ساتجورو ترافيل والسفير الهندى لدى القاهرة سانجاى باتاتشاريا .

يشار إلى أن مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى ينظم سلسلة من الندوات الهرية يشارك فيها الأكاديميون ومحبو الثقافة والمجتمع المدنى وتتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة ونيودلهى.

وقال إلهامي الزيات، الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، أن مصر كانت تستحوذ علي حصة جيدة فى تدفقات الأعداد السياحية بالرغم من الأزمات الاقتصادية، وفى عام ٢٠١٠ تم استقبال ما يقرب ١٤ مليون سائح، وتراجعت تلك الإعداد بعد الثورة وصلت لقمة الانحسار بعد حادث الطائرة الروسية ولكن القطاع بدأ في التعافي حالياً.

واضاف الزيات فى كلمته، بأن مصر تتعرض لهجمات اعلامية وأصبح هناك اداة لم تكن متوفرة في السابق الا وهي مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولذا يجب علي الحكومة الانفتاح لهذا الامر وترويج المنتج السياحي المصري من خلاله وبناء تعاون بين القاهرة ونيودلهى وتشجيع القطاع الخاص لقيادة التعاون بين البلدين للنهوض بتلك الصناعة.

وشدد على أهمية الحفاظ علي علي حضارة البلدين و التراث الإنساني وتأهيل االمرشدين المصريين ليكونوا علي دراية تامة بالاثار المصرية القديمة وتمهيد الطرق المؤدية الي تلك المعالم السياحية لتسهيل الوصول اليها.

ومن ناحيته أكد وروبين كاتاريا مدير عام شركة أوبروى مصر، أن السياحة تأثرت بمصر بشكل كبير وخاصة بمنطقة شرم الشيخ بعد تراجع تدفقات الدول الأوربية مضيفاً أنه نتيجة لتنوع المنتج السياحي الخارجيً والمحلي فى السنوات الـ4 الماضية، بدأت الصناعة تشهد تعافياً وأصبح الاعتماد علي السياحة الداخلية في الآونة الاخيرةً واستخدام السياحة العلاجية.

وقال سنجاي قاندهاري، رئيس فرع شركة ساتجورو ترافيل فى القاهرة، أن الهند يوجد بها تنوع سياحي، ما بين المهرجانات والسياحة العلاجيةً والثقافية، مضيفاً أن هذا القطاع هام جدا للدخل القومي بنيودلهى، ويأتى التدفق من جانب الهنود المغتربين الذين يرغبون في العودة الي جذورهم من خلال اقامةً زيارات او مشروعات وساعد على ذلك توفر التاشيرة الإليكترونية والحصول عليها مجرد وصول الأجانب لاراضي الهند من ١٣٠ دولة مختلفة والتي تكون صالحة لمدة ٦٠ يوما.

ومن ناحيته أكد جمال رائف، صحفي بمجلة أكتوبر، على التقارب والتشابه بين صناعة السياحة في مصر والهند ومثلما لدي نيودلهى سياحة علاجيةً فكذلك القاهرة لها باع طويل في ذلك ولاسيما مشروع القضاء علي الكبد الوبائي فيروس سي.

وأضاف : تلعب الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي دور كبير فى قطاع السياحة بشكل خاص غير أن انتشار وترويج الشائعات قد يؤثر بشكل مباشر علي نمو الصناعة وخاصة أن أغلبية مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ليس لديهم الثقافة الكافية ويندس بينهم العديد من الخبثاء مشيراً إلى أن الترويج الخطأ لأى شائعات قد يؤثر علي القطاع بصورة سلبية.

وشدد جمال على أهمية التعاون بين مصر والهند للعوامل المشتركة التى تربطهما ً كما ان السائحون يبحثون دائما عن الحضارة في البلدين، ولذا يجب توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بينهما فى هذا الاطار.

يشار إلى أن مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى ينظم سلسلة من الندوات الشهرية يشارك فيها الأكاديميون ومحبو الثقافة والمجتمع المدنى وتتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة ونيودلهى.