ندوة ايدج للابتكار تعرض نماذج ناجحة.. ومؤسس «سماش» يكشف قصة الصعود

نظّم مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ندوة بعنوان “رواد الأعمال والصعود إلى القمة”. وخلال الندوة تحدث فيها مجموعة من رواد الأعمال في مختلف المجالات عن تجاربهم المتميزة ومشوار نجاحهم على النطاق…

نظّم مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ندوة بعنوان “رواد الأعمال والصعود إلى القمة”.

وخلال الندوة تحدث فيها مجموعة من رواد الأعمال في مختلف المجالات عن تجاربهم المتميزة ومشوار نجاحهم على النطاق المحلي والعالمي، والذين تمكنوا فيه من تخطي العديد من التحديات والصعاب، لتشجيع الشباب ودعمهم للدخول إلى عالم الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي ، ويعد مركز إيدج للابتكار ملتقى لرجال الأعمال لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات وإنجاز الأعمال بما يقدمه من حلول فريدة ومبتكرة تساعد على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة الإنتاجية والإبداع تحت سقف واحد.

وافتتح الندوة أحمد إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة راية للمباني الذكية مشيراً إلى الدور الذي يلعبه مركز إيدج كملتقى لرجال الأعمال وطرح القضايا والمناقشات الهامة والمطروحة على الساحة، والذي بدأة المركز من شهر ونصف الشهر، بالندوة الأولى التي تناولت موضوع التحول الرقمي، واستضافت نخبة من رجال الأعمال.

ويهدف المركز من وراء تلك اللقاءات لتجميع رجال الأعمال ببعض من مجالات مختلفة والتأكيد أن كل قطاع له أهمية كبيرة واليوم الحديث عن رواد الأعمال لأهميته في تنمية الاقتصاد والذي يستضيف نخبة من الشباب ورواد الأعمال في المجالات المختلفة.

نماذج الصعود والنجاح

ومن بين المتحدثين في الندوة النائب عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الذي عرض تجربته في إنشاء نادي “سماش” كأول نادي رياضي قطاع خاص، والتحديات والصعوبات التي واجهته وقدم عدد من النصائح للشباب من رواد الأعمال.

كما تحدثت شروق عباس مؤسسة كايروويست للدعاية والإعلان التي تحدثت عن سر نجاحها في مجال الإعلام ورأيها في الإعلام المطبوع في مقابل الإعلام الرقمي.

وتحدث عدد أخر من المتحدثين الذي عرضوا تجاربهم في ريادة الأعمال والمشروعات الجديدة والمبتكرة منهم محمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية، و دارا جوشيا مؤسسة دارا أيس كريم، و سامح عبد الفتاح مؤسس وشريك في بيزنس بومرز ، عبد الرحمن أيمن مؤسس ومدير تطوير الأعمال ل أديوكيت، وهاني سليمان مدير عام باي تابس .

كما طرح اللقاء عدد من المقترحات والتوصيات لدعم وتشجيع مجتمع رواد الأعمال في مصر، والذي يصب في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

رحلة تأسيس نادي «سماش»

فيما كشف عمرو السنباطي عضو مجلس النواب و مؤسس نادى «سماش» عن تفاصيل رحلة تأسيس النادي.

وقال خلال حديثه في ندوة “رواد الأعمال. و الصعود إلي القمة” التي نظمها مركز إيدج للابتكار إن النادي يعد أول ناد خاص في مصر وتأسس عام 1995، وكان متخصصا فى التنس ثم حدث تطور وأصبح هناك 5 ألعاب هي التنس والسباحة والاسكواش وكرة القدم والجمباز.

وأضاف السنباطي بدأت الفكرة عندما كنت لاعب تنس وبعد الانتهاء من فترة اللعب سافرت للولايات المتحدة لدراسة التدريب والإدارة هناك، وحصلت على رخصة للتدريب من أكاديمية متخصصة، ومن هنا جاءت الفكرة في إنشاء استثمار رياضي متخصص من خلال اللعبة التي تخصصت فيها ودرست تدريبها بعد اللعب.

وعن الصعوبات التي تغلب عليها قال السنباطي إنه واجه عقبات في البداية لعدم اقتناع العديد من الجهات بالمشروع، ورغم ذلك كان هناك إصرار على أن يتم المشروع، وكانت البداية من خلال نادى «سماش» بجوار مطار القاهرة، على مساحة 10 آلاف متر، وقدرت مساحة الأرض حينها بمبلغ 6 ملايين جنيه لافتا إلي أن المهندس فؤاد سلطان وزير السياحة والطيران الأسبق ورئيس نادي هليوبوليس حينها أول من سانده و تسببب في ظهور مشروعه إلي النور.

وكشف السنباطي لا يوجد استثمار رياضي بالشكل المطلوب في مصر، وما هي إلا بعض المحاولات والاجتهادات، وعلى الرغم من جهود الدولة في هذا المجال إلا أنه مازال هناك معوقات عديدة من حيث توافر الأراضي للمشروعات، وكذلك القانون، والضمانات التي يحصل عليها المستثمر في مجال الرياضة، وهى كلها أمور تحتاج إلى مزيد من القرارات التي يمكن أن تشجع وتحفز الاستثمار، حتى يشعر المستثمر أنه يضخ أمواله في مشروعات مضمونة مثل أي مشروعات أخرى.

وأضاف أن الاستثمار مكلف ولابد له من ضمانات، خاصة وأن الأمر ليس مجرد أمور تتوقف عند ربح وخسارة، لكنه يمتد إلى استثمار فى النفس والشباب والمستقبل، هو استثمار قومي، وهذا هو الفكر الذى يجب الذهاب إليه.

ووجه السنباطي نصائح إلى رواد الأعمال الجدد وطالبهم بالصبر و السعي لتحقيق الهدف وبذل المجهود حتي يتم تحقيقه.

اللقاء ضمن سلسلة الندوات والفعاليات المختلفة التي ينظمها مركز إيدج للابتكار حيث أقام مؤخراً ندوة “التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية”، التي شارك بها عدد من قادة الشركات المحلية والعالمية في مختلف المجالات وبحضور ممثلين عن إحدى البنوك الرائدة وتناولت الندوة، التي لاقت نجاحاً كبيراً وحضوراً واسعاً، عدة محاور منها قطاع المدفوعات الإلكترونية، ونمو منصات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتحقيق الشمول المالي، ودور الصناعات المختلفة في دعم التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية بهذا الصدد، وآثار التحول الرقمي على قطاعات الأعمال.

وجدير بالذكر أن مركز إيدج للابتكار – Edge Innovation Center، الكائن بجاليريا 40 في مدينة الشيخ زايد يمثل مجمع أعمال تجاري وبيئة عمل داعمة وديناميكية لكبار أصحاب الأعمال وكذلك الشركات الصغيرة والناشئة. ويوفر المركز مقارًا للعمل مجهزة على أعلى مستوى. ويضم المركز مكاتب مجهزة، وغرف اجتماعات وتدريب، وقاعة مؤتمرات، ويُدار المركز وفق أحدث التقنيات مما يضمن تحقيق أعلى أداء وإنتاجية.