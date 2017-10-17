ندوة الدراسات السياسية تناقش واقع الصحافة بمصر

إيمان عوفناقشت ندوة المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الثلاثاء، واقع الصحافة بمصر، تحت عنوان "تقييم أداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام". وقال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المشرع الذي أعد القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، لديه مشكلة مع الصحافة والصحفيين.&nb

إيمان عوف

ناقشت ندوة المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الثلاثاء، واقع الصحافة بمصر، تحت عنوان “تقييم أداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المشرع الذي أعد القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، لديه مشكلة مع الصحافة والصحفيين.

وأضاف خلال كلمته بالندوة أن اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016، نصت على ما هو خطير، بما أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يشترك مع اجهزة الدولة، لوضع ضوابط تكفل عدم التعدي على الأمن القومي، وهو لفظ مطاط، تم استخدامه لحجب مواقع مؤخرا.

واستطرد عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأن الصحافة في مصر أصبحت أمام أزمة حقيقية، وأمام مجالس وهيئات كانت مفترضًا أن تقوم بتوسيع مجال الحرية وتحافظ على استقلال الصحافة والإعلام، بعد التضييق الذي كنا نتعرض له.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن نقابة الصحفيين كانت أول من احتضن أزمة حجب المواقع الإخبارية، التي بدأت في أولها بخمسة مواقع إخبارية فقط، وكان أول مكان طرق أصحاب الأزمة بابه.

وقال “قام أعضاء مجلس النقابة، بتتبع قرار الحجب، وتم اكتشاف أن قرار الحجب تم نشره في موقعين، ولم يعلموا ما الجهة التي اتخذت القرار، وما الجهة التي قامت بتنفيذه، على الرغم من تواصل النقابة مع المجلس القومي لتنظيم الاتصالات والقضاء، ولكن تنصل الكل”.

وأضاف خلال اللقاء أن أعضاء مجلس النقابة توجهوا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واستلموا الشكاوى اللتي تلقت نسخه منها نقابة الصحفيين، واستمعوا لتطمينات، ووعدوا ببحثها، ولم يحدث أي جديد حتى اليوم، وحتى اليوم لا نعلم ما الجهة التي اتخذت هذا القرار

. وتابع: “نحن أصبحنا أمام واقع سئ بكل مفرداته، ولكن هذا لن يدعونا لليأس”

ومن جانبه قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، في كلمته إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ اختصاصات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه في القوانين الدولية، الصحافة عندما تكون حرة، تصبح سلطة فوق السلطات، وليست سلطة رابعة كما يدعون، فمهمتها هي مراقبة السلطة التنفيذية والتشريعية وكشف المخالفات، ولفظ “السلطة الرابعة” تم استحداثه لنكون تحت يد الأنظمة المختلفة.

وأضاف خلال لقاء اليوم، للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، بعنوان “تقييم أداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، أن الصحافة المصرية لم تعد تحتوي على مقال تقتنع بأنه مقال حقيقي، على عكس ما كنا نراه ونقرأه خلال الدراسة بالجامعة

وتابع: آخر مقال كتبته كان منذ سنوات في الأهرام، بعنوان “التظاهر والتناظر”، وتناول قانون التظاهر، وتلقيت اتصالات تنتقدني بسببه، نحن أنفسنا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وأصحاب المهنة، أصبحنا غير قادرين على الكتابة.

ووجه عضو مجلس نقابة الصحفيين تسائلًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلًا: تم وضع حد أدنى لأجور الصحفيين، أين الدراسة التي قمت بها حول الواقع المادي للصحفي.

واستطرد “خراجة” إذا لم تكن الصحافة في حرية، لا تنتظر مجتمع، ولكن انتظر مجرد بشر.

أما أحمد أبو المجد الباحث ببرنامج الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، فيقول إنه منذ نحو ستة أشهر تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتحول إلى أداة رقابية، أكثر منها مدافعة عن حقوق الصحفيين.

ولم يعلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الفور على هذه الاتهامات غير أن عادة يؤكد أنه ينحاز لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين ويحرص على حرية التعبير تحت سقف قانوني وتشريعي ضامن.