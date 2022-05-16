ندوة «إم إس دي» إيجيبت تسلط الضوء فيروس الورم الحليمي البشري HPV

عقدت شركة إم إس دي ندوة عالمية، لمعالجة العديد من الموضوعات المتعلقة باللقاحات، خاصة فيروس الورم الحليمي البشري HPV لما له من مضاعفات، بمشاركة نخبة من الأطباء.

حضر الندوة الدكتور أيمن ابو النور رئيس قسم النساء و التوليد بجامعة عين شمس ، الدكتور أحمد حسن عبد العزيز أستاذ مساعد طب الاورام بجامعة عين شمس و عضو اللجنة التنفيذية للحملة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور محمد العزب استشاري النساء و التوليد بجامعة المنصورة و رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم و دكتور باسل رفقي استاذ جراحة الأورام بجامعه المنصوره ونائب رئيس الجمعيه المصريه لأورام الاناث.

جاء ذلك في إطار احتفال منظمة الصحة العالمية بأسبوع التحصين العالمي 2022 في الفترة من 24 إلى 30 أبريل، تحت شعار “حياة طويلة للجميع”، لإبراز أهمية التحصين ضد الفيروسات ورفع الوعي حولها، حيث تزداد أهمية التحصينات الصحية، خاصة في ظل إثبات فعالية تلك اللقاحات في محاصرة والقضاء على الأمراض التي تسببها الإصابة الفيروسية، ومن أبرز تلك الأمراض فيروس الورم الحليمي البشري HPV، والذي يمكن أن يسبب بعض السرطانات والسنطات الجلدية، إذ أن هناك نحو 150 نوع من هذا الفيروس الذي يصيب الرجال والنساء، وتبلغ نسبة انتشاره بين النساء المصريات نحو 14.3%.

تطعيم الأطفال من سن 9 إلى 15 سنة ضد فيروس الورم الحليمي

ويذكر أنه يمكن تطعيم الأطفال من سن 9 إلى 15 سنة ضد فيروس الورم الحليمي البشري، عن طريق إعطاء جرعتين، تتراوح المدة بينهما من 6 إلـى 12 شهراً، ومن سن 15 فيما فوق يكون التلقيح عن طريق ٣ جرعات، تكون الجرعة الثانية بعد نحو شهر إلى شهرين من الجرعة الأولى، والثالثة بعد 6 أشهر، وقد انتبه العالم كله إلى مدى أهمية اللقاحات بعد جائحة كورونا، والتي غيرت شكل العالم ولم يستعيد ملامحه الأصلية إلا بعد حصول ملايين الناس على اللقاح، وبدأت شركات الأدوية زيادة أبحاثها واستثماراتها في مجال تطوير وتصنيع اللقاحات مؤخرا، مع التركيز على أنواع اللقاحات المضادة للفيروسات التي تتسبب في أعراض ومضاعفات خطيرة تهدد حياة البشر، وتعد شركة إم إس دي إحدى أهم الشركات العاملة في هذا المجال.

إم إس دي: تطوير الأدوية واللقاحات المهمة في حياة الملايين

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حازم عبد السميع مدير عام إم إس دي مصر ودول الجوار “إن شركة إم إس دي متواجدة منذ اكثر من 130 عامًا، وقد نجحنا من خلال تلك السنوات العديدة في خلق الأمل للبشرية عبر تطوير الأدوية واللقاحات الهامة والفارقة بشكل كبير في حياة الملايين حول العالم. واليوم ، نحن في طليعة الأبحاث البيولوجية لتقديم المزيد من الحلول الصحية المبتكرة، والتي تعزز الوقاية من الأمراض لدى البشر وعلاجها.

حازم عبد السميع مدير عام إم إس دي مصر

فنحن نشكل قوة عالمية متنوعة وكتلة شاملة تعمل بمسؤولية كل يوم لضمان مستقبل آمن ومستدام وصحي لجميع الأشخاص والمجتمعات، كما نطمح إلى أن نكون شركة الأدوية الرائدة في مجال البحث المكثف في العالم”.

وخلال الندوة، قام الدكتور أيمن أبو النور ، رئيس قسم أمراض النساء بجامعة عين شمس، بالحديث عن فيروس الورم الحليمي البشري وأعراض الإصابة به وطرق انتقاله وجهود قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس في التوعية بأهمية التطعيم، فضلاً عن جهود وحدة الكشف المبكر عن السرطان في اكتشاف سرطان عنق الرحم؛ ومعالجته لإنقاذ حياة آلاف السيدات.

نسبة انتشار العدوى في مصر تشكل 14.3%

كما شارك الدكتور محمد العزب , استشاري جراحة النساء والاورام النسائيه، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم الحضور بالحديث عن أسباب انتشار الورم الحليمي البشري وأحدث النسب العالمية للانتشار و صرح ان نسبة انتشار العدوى في مصر تشكل 14.3% كما تحدث عن دور الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم الفعال في الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم و التوعية بخطورته.

علاقة عدوى الفيروس الحليمي البشري بالسرطان

كما استعرض الدكتور أحمد حسن عبد العزيزاستاذ مساعد طب الاورام بجامعة عين شمس و عضو اللجنة التنفيذية للحملة الرئاسية لصحة المرأة، علاقة عدوى الفيروس الحليمي البشري بالسرطان، وتسببه في الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان عنق الرحم، البلعوم، الشرج، عنق الرحم، المهبل، الفرج، القضيب، الرأس، الرقبة.

سرطان عنق الرحم

كما القى الضوء على سرطان عنق الرحم بالاخص لكون فيروس الورم الحليمي السبب الرئيسي لحدوثه و خطورته باعتباره من أشد أنواع السرطانات، مع الإشارة إلى نسب الإصابة به حول العالم الذي تشير الدراسات إلى أنه رابع اكثر انواع السرطانات في السيدات و التي تتسبب في وفاة نحو 342 ألف سيدة خلال عام 2020 .

انخفاض معدل انتشار عدوى فيروس الورم الحليمي البشري في انجلترا

ويمكن تجنب المضاعفات التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، عن طريق التطعيم، للرجال والسيدات في الأعمار المختلفة لتجنب الإصابة بأنواع كثيرة من السرطانات وبعض الثآليل الجلدية التي يسببها الفيروس، حيث تشير الدراسات إلى انخفاض معدل انتشار عدوى فيروس الورم الحليمي البشري في انجلترا من ٪17.6 في عام 2008 إلى ٪6.1 في فترة ما بعد التطعيم.

وقد شهدت الندوة ايضا مشاركة د. باسل رفقي جراح الأورام وأورام النساء بمركز الأورام بجامعة المنصورة، والذي تحدث بدوره عن خطورة الإصابة بمرض السرطان؛ وما يتطلبه من رعاية خاصة وعلاج ومتابعة؛ وهو ما يمثل عبئا على المريض وأسرته سواء من الناحية المادية والمعنوية إلى جانب الأعراض الجانبية للعلاجات، وكيف يمكن تجنب الإصابة ببعض أنواع السرطان عن طريق اللقاحات.

كما شاركت الدكتورة نيرمين عشوش أستاذ مساعد كلية صيدلة بجامعة نيو جيزة، واستشاري اقتصاديات وسياسات الصحة، بشرح مفصل حول كيفية تجنب الإصابة ببعض أنواع السرطان عن طريق التطعيم؛ مع إلقاءها الضوء على أهمية التركيز على التطعيم الذي يعتبر أكثر فعالية من علاج المرض في حالة الإصابة به، ومضاعفاته المختلفة.