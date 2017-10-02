ندوة إقليمية تدعو لتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان

سلوى عثمانانطلقت فاعليات الندوة الإقليمية، اليوم الاثنين، بالقاهرة حول "تحديات حماية حقوق الانسان في سياق الاضطراب الإقليمي"، والتي ينظمها كل من "المنظمة العربية لحقوق الانسان " و"البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان". وتناولت الندوة محاور تحدي الحروب والنزاعات المسلحة، وتحدي الاٍرهاب ومكافح

سلوى عثمان

انطلقت فاعليات الندوة الإقليمية، اليوم الاثنين، بالقاهرة حول “تحديات حماية حقوق الانسان في سياق الاضطراب الإقليمي”، والتي ينظمها كل من “المنظمة العربية لحقوق الانسان ” و”البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان”.

وتناولت الندوة محاور تحدي الحروب والنزاعات المسلحة، وتحدي الاٍرهاب ومكافحة الاٍرهاب، والقيود المتزايدة علي نشطاء حقوق الانسان واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان بصفة خاصة من طرف الحكومات والجماعات السياسية وقوي الاٍرهاب.

افتتح أعمال الندوة مها البرجس، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و محسن عِوَض ، ممثلا عن رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، وعلاء عابد ،رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري، و حجاج نائل ، رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وعلاء شلبي ، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان .

ورحب المشاركون بإعلان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مبادرة تدريس حقوق الإنسانً في التعليم بداية من العام الدراسي بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي.

تضمنت فاعليات اليوم العديد من الجلسات وحملت الجلسة الاولى عنوان ” تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق الحروب والنزاعات المسلحة وترأس الجلسة الدكتور أحمد يوسف أحمد ، وتحدث بالجلسة علاء شلبي والذي عرض التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، و نبيل عبد الحفيظ ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ، و الدكتور عبد المنعم الحر ، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا ، وقاسم الخطيب من ” تيار الغد ” السورى .

والجلسة الثانية فعنوانها ” تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق جرائم الإرهاب ومكافحة الإرهاب ” ورئيس الجلسة هى الدكتورة نيفين مسعد والمتحدثين الدكتور حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، بن سعيد مختار ، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ، أما الجلسة الثالية والاخيرة فتحمل عنوان ” تحديات تعزيز جهود المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق الاضطراب الإقليمي ” ويترأس الجلسة أسمى خضر ، والمتحدثين فى هذه الجلسة هم حجاج نائل ، رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، و مها البرجس ، رئيس منظمة الخط الإنساني بالكويت ، و محمود قنديل ، كبير مستشاري المنظمة العربية لحقوق الإنسان .