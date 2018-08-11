ندوات توعوية لأهالي القرى المستفيدة من مشروعات الصرف بسوهاج

بدور إبراهيمقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة تواصل تنظيم الندوات التوعوية لأهالي القرى المستفيدة من مشروعات الصرف الصحى.حيث تم تنظيم ندوة توعوية لأهالي مجلس قروى بنى حميل لتعريف المواطنين بالمشروع، ومدى اهتمام الدول

بدور إبراهيم

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة تواصل تنظيم الندوات التوعوية لأهالي القرى المستفيدة من مشروعات الصرف الصحى.

حيث تم تنظيم ندوة توعوية لأهالي مجلس قروى بنى حميل لتعريف المواطنين بالمشروع، ومدى اهتمام الدولة بتوصيل المرافق للمواطنين، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف البيئية للمجتمعات الريفية، وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية.

وذلك فى إطار بدء تشغيل مشروعات صرف صحى قرى مركز البلينا، والممولة من البنك الدولى بقيمة 84 مليون جنيه، وتشمل شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطات رفع، و4545 وصلة منزلية بقرية السمطا، و1148 وصلة منزلية بقرية الحلافى، و1148 وصلة منزلية بقرية الغنيمية.

وأضاف محمد، أنه تم توعية المواطنين المشاركين بضرورة الحفاظ على المشروع، وحماية استثمارات الدولة، من خلال عدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحى أو التعدى عليها، والتصدى لسرقات أغطية مطابق الصرف الصحى، وكذا ضرورة قيام المواطنين بالتعاقد مع الشركة على وصلات الصرف الصحى المُنفذة، والتواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن 125 فى حالة وجود شكاوى.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إلى أن البنك الدولى يمول مشروعات صرف صحى متكامل بمحافظة سوهاج فى 13 قرية، وهى (كويز، ومقلد، والمحاسنة، والقرعان، وبيت داوود، بمركز جرجا – ودمنو، والمزالوة، والمحامدة البحرية، بمدينة سوهاج – وأم دومة، والحلاقي، بمركز طما – والسمطا، والحلافي، والغنيمية، بمركز البلينا).