ندرة الأراضى وعربة المطافئ أبرز مشكلات العامرية

المال ـ خاصقال سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالعامرية، إن المصانع القائمة بالمنطقة تعانى من مخاطر كبيرة، منها عربة المطافى المتهالكة، والتى لا تفى بالغرض، إضافة إلى عدم وجود وحدة تأمين من الشرطة.ووعدت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، مستثمرى المنطقة، خلال اللقاء الذى عقدته معهم أمس الأحد

المال ـ خاص

قال سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالعامرية، إن المصانع القائمة بالمنطقة تعانى من مخاطر كبيرة، منها عربة المطافى المتهالكة، والتى لا تفى بالغرض، إضافة إلى عدم وجود وحدة تأمين من الشرطة.

ووعدت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، مستثمرى المنطقة، خلال اللقاء الذى عقدته معهم أمس الأحد، ببحث مطالبهم والتحرك سريعا لحل تلك المشاكل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظة الإسكندرية.

ويعانى مستثمرو المنطقة من ندرة فى الأراضى بالمنطقة الحرة لإجراء توسعات، إذ حصل المستثمرون على وعود سابقة بتوفير 30 فدانا فى منطقة برج العرب، ولكن لم يتم توفير تلك المساحات، على حد قول رئيس جمعية مستثمرى المنطقة.

وطالب الريس بضرورة استغلال أراضى المشاريع المتوقفة عن العمل منذ عشرات السنين، كوسيلة لتوفير الأراضى وحل أزمة ندرتها.

وطلبت الوزيرة إعداد حصر شامل بطلبات المستثمرين؛ للحصول على الأراضى، كما طلبت التواصل المباشر مع المستشار القانونى للوزارة؛ لعرض مشاكلهم تمهيدا للبت فيها وحلها فى أسرع وقت.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه سيوفر أراض؛ لإقامة توسعات للمنطقة الحرة بما يخدم مصالح المحافظة.

وقال عماد السويدى، رئيس مجلس إدارة السويدى إليكتروميتر، إن مصنعه بالمنطقة يعانى صعوبات فى الإفراج الجمركى على المعدات اللازمة للتشغيل، مطالبا بإيجاد حل لمثل هذه الصعوبات.