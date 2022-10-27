«ندرا عليا» و«ولاد الناس» و«ليكي عندي» تنعش السوق الغنائي

طرح بعض المطربين أغنيات جديدة للجمهور بأنماط غنائية وموسيقية مختلفة ومنها تجارب خاصة لفنانيها ، فقدم المطرب بهاء سلطان أغنيته الثانية مع روتانا ” ندرا عليا” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى .

كذلك طرح الملحن عزيز الشافعي أغنية بصوته لأول مرة منذ سنوات “ولاد الناس” توزيع وسام عبد المنعم وكلمات وألحان عزيز الشافعي .

أيضا طرح النجم إيهاب توفيق برومو أغنيته الجديدة “ليكي عندي” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم ، ويقدم أحمد سعد أغنية جديدة “ليه بداري” .

عوض بدوي : أغنية ” ولاد الناس” تميزت بلحن خارج الصندوق

أعرب الشاعر الغنائي عوض بدوي عن كون أغنية عزيز الشافعي مميزة ومختلفة ، وتلخص مشوار الحياة بالأشخاص الذين نقابلهم فيها سواء طيبين أو أشرار فهي تلخيص للحياة التي نعيشها حاليا .

ولفت إلى أن السوق الغنائي أصبح في حالة انتعاشة كبيرة حاليا ، بوجود أغنيات مميزة لعزيز الشافعي وبهاء سلطان وغيرهم .

وأشار أيضا الى أن أغنية ” ولاد الناس” للشافعي تميزت بلحن خارج الصندوق يميل للطابع الموسيقي الغربي، وبعيدا عن اللحن الشرقي التقليدي الدرامي أو لحن المقسوم المعتاد في كثير من الأغنيات ، إضافة أن كلماتها غير تقليدية ، ومفرداتها جديدة للغاية واستطاع توظيفها بصورة جيدة وفكرتها مختلفة ومحترمة وفيها فلسفة وتأمل ، وبذل فيها مجهودا كبيرا لدرجة أنه قام بتصويرها في لبنان لتظهر بصورة مميزة للجمهور .

صلاح عطية : بهاء ينتظر منه الجمهور أغنية درامية الفترة القادمة

يرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن بهاء سلطان يحاول إثارة الجدل بأغنيته الجديدة” ندرا عليا” ، بكلمات لأول مرة يغنيها ” ندرا عليا أذبح خروف” في مشواره الفني .

وأضاف أن بهاء ينتظر منه الجمهور أغنية درامية الفترة القادمة مع بداية موسم الشتاء ، حيث أن امكانيات صوته تناسب هذا اللون الغنائي .

وتابع أن تجربة عزيز الشافعي خاصة ومختلفة في أغنيته “ولاد الناس ” عن مايقدمه من ألحان لنجوم كثيرين مثل عمرو دياب ومحمد حماقي وغيرهم ، ومسموح له أن يقدم هذه التجارب المختلفة .

حسن دنيا : بهاء سلطان صوته يليق في كل الأنماط الغنائية المختلفة

وأضاف الملحن حسن دنيا أن ما يميز أغنية ندرا عليا لبهاء سلطان الجديدة هي كلماتها ، فالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر موهبة كبيرة وبهاء سلطان صوته يليق في كل الأنماط الغنائية المختلفة .

وأردف قائلا إن بهاء قادر على غنائها بتميز ، لكن الأغنية الجديدة مميزة وقد لا ترضي كل فئات الجمهور على السوشيال ميديا .

لكن أي نمط جديد الجمهور يحتاج ليعتاد عليه حتى يؤمن به وفق “دنيا” ، وأغنيات بهاء منذ سنين تتعرض لهذا النقد أحيانا كثيرة منذ بداية أغنيته ” قوم أٌقف وانت بتكلمني ” وغيرها، وفق حسن دنيا.