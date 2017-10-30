ندب 495 موظفًا للعمل بجمارك الإسكندرية

مها أبوودن أعلنت مصلحة الجمارك ندب ٤٩٥ موظفًا من حملة المؤهلات العليا للعمل لديها، بعد اجتيازهم الاختبارات الشفوية والتحريرية التى تم عقدها بالإسكندرية. وطلبت المصلحة فى قرار الندب المكون من ٢٤ صفحة من المقبولين، الحضور لمقر الإدارة المركزية للموارد البشرية…

مها أبوودن

أعلنت مصلحة الجمارك ندب ٤٩٥ موظفًا من حملة المؤهلات العليا للعمل لديها، بعد اجتيازهم الاختبارات الشفوية والتحريرية التى تم عقدها بالإسكندرية.

وطلبت المصلحة فى قرار الندب المكون من ٢٤ صفحة من المقبولين، الحضور لمقر الإدارة المركزية للموارد البشرية بالدور السادس بمبنى A3 باب 14 بميناء الإسكندرية لتقديم المستندات الآتية:

1- القرار الصادر من جهة العمل التابعين لها والمعتمدة من السلطة المختصة.

2 – بيان حالة وظيفية حديث، موضحًا به تقارير الكفاية عن العامين الآخرين وموقف الجزاءات.

3 – بيان بآخر صرفية.

4- إخلاء طرف من جهة العمل.

وقالت المصلحة إن الإعلان عن نتيجة اختبارات القاهرة قريبا، وكذلك سيتم نشر قرار خاص بحملة المؤهلات المتوسطة والإعدادية والذى سيشمل ٢٦٦ موظف قريبا أيضا.