نداي يقلب تأخر دجلة أمام بتروجيت لفوز ثمين

علي المصري قلب السنغالي إبراهيما نداي تأخر فريقه وادي دجلة أمام ضيفه بتروجيت، لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات اليوم اﻷول للأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة…

علي المصري





قلب السنغالي إبراهيما نداي تأخر فريقه وادي دجلة أمام ضيفه بتروجيت، لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات اليوم اﻷول للأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم عمر النجدي بهدف لبتروجيت في الدقيقة 47، قبل أن يسجل نداي هدفين متتاليين لوادي دجلة في الدقيقتين 75 و87 من عمر اللقاء، ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 23 ويقفز للمركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، لحين نهاية لقاءات الجولة، فيما تجمّد رصيد بتروجيت عند 28 نقطة، وبقي في المركز الحادي عشر.