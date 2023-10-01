«نداء إنساني».. «إيفا فارما» تُدشن مبادرة للتبرع بالأدوية لدولة ليبيا

دشنَّت شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الرائدة بمجال صناعة الدواء، والعاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم، مبادرة للتبرع بكميات من الأدوية لصالح متضرري الإعصار الأخير الذي أصاب دولة ليبيا، وخلَّف آثارًا مدمرة.

وقال الدكتور يونان الخناجري، مدير الأسواق الخارجية بشركة إيفا فارما، إن تدشين المبادرة يأتي في ضوء العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر بدولة ليبيا الشقيقة.

وفي ضوء التضامن العربي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، خصوصًا أن حجم الأزمة التي تمر بها الدولة الليبية حاليًا كبير جدًا.

وأضاف، في بيان للشركة، أن «إيفا» بدأت بنفسها، وصدرت أولى شحنات الأدوية الاستراتيجية والعاجلة في التخصصات التي تحتاجها دولة ليبيا بالمجان تمامًا، ومن ضمنها كميات كبيرة من المضادات الحيوية التي يحتاجها بعض من متضرري الإعصار في ليبيا، على أن يتبعها تصدير عدة شركات أخرى.

وأكد الخناجري، إيمانه بحرص شركات الدواء العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على تلبية «نداء الإنسانية» بمعاونة إخوانهم بليبيا، في ظل الكارثة الكبرى التي يمروا بها حاليًا، باعتبارها «واجب لدعم الأشقاء».

كانت دولة ليبيا قد تعرضت لإعصار مُدمر أدى لغرق مدن ومناطق كاملة تحت سطح المياه، وخلَّف ورائه عدد كبير من القتلى والضحايا والمشردين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في وقت سابق، الجهات المسئولة في الدولة، بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في ليبيا، ومن بينها جهود البحث والإنقاذ، والدعم الطبي للمرضى، وتوفير أية احتياجات للأشقاء الليبيين.