«نخيل للتطوير» تستثمر 3 مليارات جنيه لإنشاء «دابل تو تاور» بالعاصمة الادارية

تنوى شركة نخيل للتطوير العقارى إطلاق ثانى مشروعاتها فى العاصمة الادارية الجديدة، وهو مشروع «دابل تو تاور» باستثمارات تقارب 3 مليارات جنيه.

قال شريف الدمياطى رئيس القطاع التجارى بشركة نخيل للتطوير العقارى، إن المشروع متعدد الاستخدام بين إدارى و تجارى و فندقى، و يقع على مساحة تقارب 9 آلاف متر، ويتم تنفيذ الجزء التجارى على مساحة %45 من إجمالى المساحة، ومن المستهدف إنهاء تسويق نحو %70 من المشروع خلال 2021، ومن المخطط تسليم المشروع خلال 3 سنوات ونصف.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع عدد من الكيانات القوية والمميزة لتنفيذ مشروع متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتعاون مع شركة معمار مصر للاستشارات الهندسية لتولى مهام استشارى المشروع، كما تتعامل مع شركة – EFS لخدمات المرافق لتولى إدارة المشروع، وأخيراً شركة تايم لإدارة الفنادق لتكون مسئولة عن الوحدات الفندقية.

الدمياطى: %70 نسبة مبيعات مبنى «تريو فى» بتكلفة 1.5 مليار جنيه

وقال الدمياطى إن الشركة تنفذ مشروع «تريو فى تاورس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن مشروع تجارى إدارى طبى، وقدمت الشركة عناصر مميزة بالمشروع، وتعمل شركة محرم باخوم استشارى عام للمشروع، وتم تسويق حوالى %70 بالمشروع منذ إطلاقه مارس الماضى.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو7 آلاف متر مربع، ويتم البناء على مساحة 2100 متر مربع، أى %30 من المساحة الإجمالية للمشروع، لافتا إلى أن المشروع يتكون من أرضى و14 دورًا، بداية من الدور الأرضى إلى الدور الرابع بنشاط تجارى، وباقى المشروع وحدات إدارية وطبية.

وأشار إلى أنه من المخطط إنهاء أعمال الحفر للمشروعين بالكامل وبدء أعمال صب الخرسانة بحلول ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الشركة تقوم بسداد أقساط الأراضى وفقا للجدول المتفق عليه مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأوضح أن إجمالى الاستثمارات الحالية للشركة تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه، وتعتمد الشركة على التمويل الذاتى ، مؤكدا أن الشركة لديها خطة توسعية بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات أكثر تنوعا فى مناطق جديدة منها العلمين الجديدة، وذلك بعد استيفاء كافة الدراسات السوقية ومراجعتها مع الاستراتيجية التوسعية للشركة.

بينما قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تايم لإدارة الفنادق، إن مشروع دابل تو تاور هو المشروع الثالث للشركة بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن شركة تايم لإدارة الفنادق تأسست فى الإمارات منذ عام 2012 وتدير الشركة خمس علامات تجارية مرموقة تقدم كل منها مجموعة من الخدمات المتميزة التى تلبى الاحتياجات المختلفة وهذه العلامات هى : تايم للفنادق والمنتجعات، تايم اكسبريس، تايم للشقق الفندقية، تايم للإقامة وتايم للموتيلات.

وأكد اهتمام الشركة باختيار الهياكل الإدارية لجميع فنادقها بناء على الخبرة المتميزة، والقدرة على اتخاذ القرارات، والقدرة على القيادة، والسرعة والفعالية والمرونة فى اتخاذ القرارات، كما تعتبر التكنولوجيا الحديثة واحدة من المجالات التى برعت فيها الشركة عن طريق اختيارها لأحدث البرامج فى الحجوزات المركزية، واستخدام نظام التوزيع الإلكترونى وإدارة المحتوى، وإدارة الجودة الداخلية، واستخدام نظام الصيانة الهندسية وأخيرا نظام تطبيق الجوال فى الحجوزات.

وفى نفس السياق، قال الأستاذ هشام صالح الرئيس التنفيذى للإدارة التجارية بشركة EFS، إن شركة EFS تتولى إدارة المشروع اعتمادا على 4 محاور رئيسية وهى تقديم الاستشارات الفنية العامة للمشروع، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع، واستلام المشروع فنيا وهندسيا من المقاولين والموردين الخاصين بمعدات المشروع ثم البدء فى إعداد وتدريب فريق العمل المسئول عن إدارة وتشغيل المشروع.

وأضاف أن الشركة تقوم بمراجعة كافة تصميمات وتفاصيل المشروع للتأكد من توافر كل متطلبات إدارة المشروع بعد الانتهاء من البناء والتشطيبات، وكذلك متابعة مراحل التنفيذ على مدار سنين تنفيذ المشروع للتأكد أن كل ما تم الاتفاق عليه فى مرحلة الاستشارات الفنية قد تم تطبيقه.

فيما أوضح المهندس محمد كمال الشرفا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة معمار للاستشارات الهندسية، أن الشركة تمتلك خبرات سابقة مع عدد من المطورين العقاريين فى الإمارات منها إعمار ومراس، ونجحت الشركة خلال الـ20 عاما الماضى فى تصميم وتنفيذ العديد من المشروعات بإجمالى قيمة تتعدى 3.5 مليار دولار، وهى مشروعات تتنوع بين التجارية والسكنية والفندقية.

ولفت إلى أن الشركة عملت على تطوير التصميم المعمارى لمبنى إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية والتابع بشكل مباشر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى بإجمالى مساحات بنائية تتعدى المليون متر مربع ما بين مشاريع سكنية وتجارية وإدارية وغيرها.