نحو 30 يوما على «رمضان» … الإفتاء المصرية : غدا الأحد أول أيام شهر شعبان

داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام،

أعلنت دار الإفتاء المصرية السبت، أن الأحد أول أيام شهر شعبان.

وقالت دار الإفتاء المصرية ، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1442 ن هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت 29 رجب 1442 هجريًّا، الموافق 13 مارس 2021 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت: “قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بالعين المجردة”.

وتابعت: “على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق14 شهر مارس 2021 ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان 1442 هجريًّا”.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية.

كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

