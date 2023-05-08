نحو 100 مليون جنيه استرليني.. «ستاتيستا»: تكاليف تتويج تشارلز الثالث هي الأكبر في بريطانيا خلال مائتي عام (جراف)

كشف بيان موقع ستاتيستا الدولي، أن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث يعد الأكثر تكلفة مقارنة بجميع مراسم تتويج ملوك

منذ نشئها.

وأوضح «موقع ستاتيستا» أن هناك توقعات وتكهنات تنص على أن تكلفة مراسم تتويج الملك تشارلز بالأمس في كنيسة دير وستمنستر تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشار البيان أن قصر باكنغهام لم يعلن بعد عن رقم رسمي لتكلفة التتويج، حيث إنه إذا كانت هذه الأرقام والتكهنات صحيحة، فقد تكون أغلى تتويج بريطاني خلال المائتي عام الماضية.

وذكرت تقارير «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية أن ارتفاع تكلفة هذا التتويج بشكل كبير يرجع جزئياً إلى التكاليف الإضافية للأمن الخاص بمراسم هذا الاحتفال.

وأضافت أن برلمان

هو المسؤول عن تلك التكاليف الخاصة بتتويج الملك تشارلز الثالث يوم 6 مايو “أمس” لعام 2023، والذي تولى مقاليد المملكة بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في 8 سبتمبر عام 2022.

ويشار أنه يتم دفع تكاليف هذا الحدث بشكل تقليدي من قبل البرلمان، باستخدام أموال دافعي الضرائب، وقد أثار هذا انتقادات شديدة في المملكة المتحدة، بالنظر إلى حقيقة أن البلاد غارقة حاليًا في أزمة تكلفة المعيشة، مع الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والطاقة.

والجدير بالذكر أن إليزابيث حكمت

تعرف على أعلى وأقل تكاليف تتويج في المملكة المتحدة

تتويج تشارلز الثالث عن عمر يناهز الـ 74 عامًا

منذ عام 1952 وحتى 2022، أي حوالي 70 سنة، وتلك ثاني أكبر مدة بعد الملكة فكتوريا التي تولت الحكم منذ 1837 وحتى 1910 أي حوالي 73 سنة.

ويوضح الشكل البياني التالي البيانات التي جمعها موقع الأخبار البريطاني iNews لإظهار التكاليف النسبية لحفلات التتويج الماضية في المملكة المتحدة.

حيث حصل جورج السادس على ثاني أغلى تتويج والذي كلف 454000 جنيه إسترليني في عام 1937، وهو ما يعادل 24.8 مليون جنيه إسترليني عند حساب التضخم السائد اليوم.

وكانت تكلف تتويج الملكة إليزابيث الثانية 912.000 جنيه إسترليني في عام 1953، أي ما يعادل 20.5 مليون جنيه إسترليني اليوم، وفقًا لـ iNews.

ومع ذلك، تضع صحيفة نيويورك تايمز هذا التقدير أعلى بكثير، حيث ذكرت أن الحدث كلف حوالي 1.57 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، وهو ما سيكون أقرب إلى 56 مليون جنيه إسترليني اليوم.

بينما أرخص حدث مدرج كان لـ William IV في عام 1831، والذي كلف 43000 جنيه إسترليني في ذلك الوقت، أو ما يقرب من 3.6 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.