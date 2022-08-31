نحو نصف تعاملات القطاع.. 2.6 مليار جنيه مبيعات الأجانب في أسهم البنوك بالبورصة أغسطس الماضي

شهدت الغالبية العظمى قطاعات البورصة المصرية مبيعات أجنبية مكثفة خلال شهر أغسطس مُني بالنصيب الأكبر فيها قطاع البنوك بقيمة 2.6 مليار جنيه، ما يعادل تقريبا 50% من التعاملات الإجمالية على القطاع التي سجلت 4.47 مليار جنيه.

4.55 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية أغسطس الماضي

وامتدت مبيعات الأجانب إلى قطاع العقارات بقيمة 116 مليون جنيه، والخدمات المالية غير المصرفية بـ 197.6 مليون جنيه، والاتصالات بـ 494 مليون جنيه، والموارد الأساسية بقيمة 586 مليون جنيه، والأغذية والمشروبات بقيمة 31 مليون جنيه.

وباع الأجانب أيضا بقيمة 126 مليون جنيه في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بقيمة 57 مليون جنيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بقيمة 92 مليون جنيه، والسياحة والترفيه بـ9 ملايين جنيه، ومواد البناء بـ 54.8 مليون جنيه.

وأيضا سجلت مبيعاتهم 9.5 مليون جنيه في قطاع التجارة والموزعون، و1.9 مليون جنيه في قطاع الطاقة، و170 الف جنيه في قطاع الورق ومواد التعبئة، و839 ألف جنيه في قطاع المرافق.

وفي مقابل هذه المبيعات الهائلة اتجه الأجانب للشراء في 3 قطاعات فقط هي خدمات النقل بقيمة 528 مليون جنيه، والمقاولات بـ 32 مليون جنيه، والخدمات التعليمية بقيمة 13.2 مليون جنيه.

وبلغت المبيعات الإجمالية للأجانب بالبورصة المصرية في أغسطس الماضي 4.55 مليارات جنيه، بنسبة 11.9% من التعاملات.