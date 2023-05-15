«نحو تعليم أمني متميز».. الداخلية تطلق المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا

أطلقت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا تحت عنوان: “نحو تعليم أمني متميز”، وذلك داخل أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وحضر المؤتمر، عددًا من القيادات الأمنية داخل أكاديمية الشرطة، حيث انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعرضت وزارة الداخلية، خلال المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة، تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس، ثم مراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لإعداد ضابط شرطي عصري في الوقت الحالي.

وتلتزم كلية الدراسات العليا بإعداد كوادر شرطية لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في العلوم الأمنية، وتقديم بحوث علمية في بيئة تعزز الإبتكار والإبداع وفقًا لمعايير الجودة العالمية بما يحقق الأمن المجتمعي.