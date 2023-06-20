نحو بيئة عمل أكثر شمولا.. برنامج التمكين الاقتصادي يطلق ملتقى الوصول للأعمال

أطلق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اليوم، أول ملتقى خاص للوصول للأعمال نحو بيئة عمل أكثر شمولا ، خلال 20 و 21 يونيو الجاري.

ويشار أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المنفذ لإطلاق ملتقى الوصول للأعمال، ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال.

محاور وموضوعات ملتقى الوصول للأعمال

خلال ملتقى الوصول للأعمال

ركزت فاعلية ملتقى الوصول للأعمال على زيادة الوعي بمزايا تعزيز ممارسات المساواة بين الجنسين وتزويد الشركات بأفضل الممارسات نحو استدامة الأعمال.

كما أشارت إلى تبادل المشاركون الخبرات والدروس المستفادة ، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين مقدمي الخدمات عبر القطاعات.

وتضمنت الفعالية جلسات تفاعلية تلبي اهتمامات الحضور لمناقشة التحديات والحلول لتوظيف واستبقاء السيدات العاملات وقادت المناقشات.

واستهدف الملتقى الإشارة إلى توصيات محددة حول موضوعات متعددة، مثل التوظيف وحوافز الأعمال للمساواة بين الجنسين ، وحلول عملية تواجه مشكلات تغير المناخ، وتفعيل وانشاء منصات لربط الشركات بمواهب من العاملين والعاملات المؤهلين.

«كفافي»: القطاع الخاص لديه قدرة كبيرة على خلق الفرص

مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي

من جانبها أكدت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في كلمتها الافتتاحية على أهمية التعاون والشراكات.

وتابعت: أنه يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة العمل معا لخلق بيئة عمل تدعم وتشجع المشاركة النشطة للمرأة في الاقتصاد.

وأضافت: “يتمتع أيضا القطاع الخاص بالقدرة على أن يكون قوة تحويلية، وقيادة للتغيير، وخلق الفرص وتعزيز مجتمع شامل حيث يمكن للمرأة أن تزدهر”.