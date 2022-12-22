نجيب ميقاتي يُكرم رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية بمنتدى الاقتصاد العربي

حرص نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني خلال افتتاح منتدى الاقتصاد العربي اليوم على تكريم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمناسبة احتفالات غرفة الإسكندرية بمرور 100 عام على إنشائها ومرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف البحر المتوسط، ولدوره الفعال لدعم الاقتصاد العربي والإقليمي.

وشهد تكريم أحمد الوكيل حضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 28 التي تعقد في بيروت.

وعقد المنتدى برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في لبنان وبمشاركة نحو 300 من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة في البلدان العربية.

وناقش المنتدى المستجدات في مناخ الاستثمار في البلدان العربية ودور الاغتراب الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد اللبناني بعد ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان.

يشارك في المنتدى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) واتحاد الغرف العربية، وفد اقتصادي مصري وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصرية – اللبنانية.