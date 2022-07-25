نجيب ساويرس يوافق على بيع 56% في بلتون المالية القابضة إلى شيميرا الإماراتية

قال مصدر مطلع إن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس وافق علي بيع حصته البالغة نحو 56% في “بلتون المالية القابضة” في العرض المقدم من شيميرا” للاستثمار الإماراتية بسعر 1.485 جنيه للسهم، والذي ينتهي في الثالث من أغسطس المقبل.

ستحصل أوراسكوم على نحو 385 مليون جنيه من بيع أسهمها في بلتون، وأغلق سهم بلتون المصرية اليوم على ارتفاع 6% ليصل عند 1.7 جنيه متجاوزاً سعر عرض استحواذ شيميرا بنحو 14%.

“بلتون” لديها خسائر متراكمة تبلغ 577 مليون جنيه، استناداً إلى قائمة المركز المالي للشركة حتى نهاية مارس 2022. الشركة التي تتكبد خسائر سنوية منذ 2017 وحتى 2021، تحوّلت إلى ربحية متواضعة في الربع الأول من هذا العام بلغت 3.8 مليون جنيه.

شروط “شيميرا”

بلتون المالية القابضة هي إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر، ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. ويبلغ رأسمالها 891.3 مليون جنيه موزع على عدد أسهم 445.6 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم.

كانت “شيميرا” تشترط الحصول على 51% على الأقل من أسهم بلتون، وتعني مواففة ساويرس على العرض أن الصفقة في طريقها للاستكمال.

استحوذ ساويرس من خلال أوراسكوم للاتصالات، التي غيّرت اسمها بعد تقسيم الشركة إلى أوراسكوم المالية القابضة، في 2015 مع “أكت المالية” على أسهم “بلتون” في صفقة بلغت قيمتها حينها 650 مليون جنيه بسعر 4 جنيهات للسهم.

كان سهم “بلتون” قفز بأكثر من 100% في الفترة من مايو إلى يونيو 2021، وهو نفس الوقت الذي خفّض فيه ساويرس حصته في الشركة من خلال شركة أوراسكوم المالية القابضة، قبل أن يهبط سهم “بلتون” لمستويات أقل من قيمته الاسمية البالغة جنيهين.

في حال استجاب باقي المستثمرين لعرض شيميرا ونجحت الشركة في الحصول على 90% من أسهم بلتون ستبلغ قيمة الصفقة نحو 596 مليون جنيه.

تأسست بلتون، كشركة مساهمة مصرية، في مايو عام 2006، وتمّ إدراج أسهمها في البورصة المصرية في إبريل 2008، يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله الشركة في العمل كبنك استثماري في مصر والشرق الأوسط، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية الاستثمارية والوساطة في الأوراق المالية.