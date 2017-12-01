نجيب ساويرس يهاجم السعودية وينتقد حملتها لمكافحة الفساد

رويترز أدان نجيب ساويرس رجل الأعمال البارز، اليوم، الحملة على الفساد في السعودية، قائلًا إنها تقوض سيادة القانون في المملكة وستردع الاستثمار.وفي تعليقات لاذعة على نحو غير معتاد اتهم ساويرس، أحد أشهر رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضًا قطر بزعزعة استقرار المنطقة وقال إنه

رويترز





أدان نجيب ساويرس رجل الأعمال البارز، اليوم، الحملة على الفساد في السعودية، قائلًا إنها تقوض سيادة القانون في المملكة وستردع الاستثمار.

وفي تعليقات لاذعة على نحو غير معتاد اتهم ساويرس، أحد أشهر رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضًا قطر بزعزعة استقرار المنطقة وقال إنه يوجد عدد قليل من الدول العربية الاستثمار فيها آمن.

واحتجزت السلطات السعودية عشرات من رجال الأعمال والنخبة السياسية، بينهم أمراء من الأسرة الحاكمة، الشهر الماضي ،بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار حملة وصفت بأنها حرب على فساد منتشر.

وقال ساويرس، الذي تعمل مجموعة أوراسكوم المملوكة لعائلته في قطاعات شتى من البناء والتشييد إلى الاتصالات، إنه ينبغي أن تتصدى شخصيات مؤثرة ”لهذا الشاب“، في إشارة إلى الأمير محمد.

وأبلغ ساويرس مؤتمرًا في روما ”يجب أن نقول له (لا). هناك سيادة القانون والنظام. يجب أن يكون لديك عملية شفافة. أين المحكمة؟ ما الأدلة؟ من القاضي؟“ مشككًا في دوافع ولي العهد.

وأضاف قائلًا: ”هل أنت لست جزءًا من هذا؟ من أين حصلت على أموالك؟ ألم تفعل هذا؟ ما هو النظام؟“.

وقال الأمير محمد إن السعودية تحتاج إلى التحديث وحذر من أنه بدون الإصلاح فإن الاقتصاد سينزلق إلى أزمة قد تذكي اضطرابات. ويقول منتقدون إن حملة التطهير التي يقودها ولي العهد تهدف إلى ترسيخ قاعدة نفوذه وهو ما تنفيه الحكومة السعودية.

وقال ساويرس ”كل صاحب ضمير“ يجب أن يتحدث بجرأة، لكنه أضاف أن الكثيرين يخافون أن يفعلوا هذا.

وتابع: ”الجميع خائفون لأنهم لديهم مصالح هناك، لديهم النفط، لديهم الأموال. لكن يجب على المرء أن يكون لديه ضمير. عندما أقول هذا، أعرف أنني مقضيّ عليّ في السعودية. لن أحصل بعد الآن على أعمال (هناك). حسنًا، أنا لا أبالي“.

وأظهر استطلاع شهري لرويترز نشر يوم الخميس أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة أكثر إيجابية تجاه الأسهم السعودية بعد موجة مبيعات مبدئية في الأسواق عقب إطلاق حملة مكافحة الفساد.

لكن ساويرس، الذي ليس معروفًا أن له استثمارات كبيرة في السعودية، تكهّن بأن زعماء قطاع الأعمال سيبتعدون عن المملكة في المستقبل.

وقال: ”أظن أنه بعد ما حدث في السعودية، فإنه لا أحد سيستثمر هناك“.

ووجه ساويرس سهامه أيضًا إلى إيران متهمًا إياها بالتدخل في شئون جيرانها. وأدان كذلك قطر قائلًا إنها تمول جماعات إرهابية.

وتساءل: ”لماذا لا يهتمون برخاء شعوبهم بدلًا من تمويل رجال دين حمقى يدفعون الشبان إلى الذهاب للقتل؟“

وقطعت أربع دول عربية، من بينها السعودية ومصر، العلاقات مع قطر في يونيو الماضي، متهمة إياها بزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال دعم جماعات متشددة، وهو اتهام تنفيه الدوحة.

وسئل ساويرس عن الأماكن الآمنة للاستثمار في العالم العربي فذكر مصر والمغرب وتونس والأردن والسودان لكنه استبعد مازحًا لبنان.

وقال: ”المشكلة مع لبنان هي أنهم جميعًا حيتان ولا يتركون شيئًا لأحد. فقط الشخص المجنون هو الذي سيستثمر في لبنان“.