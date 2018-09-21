نجيب ساويرس يغرد : الأمم المتحدة تعفو عن أوراسكوم للاستثمار

المال- خاص:أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس على حسابه بموقع "تويتر" أن شركة "كوريولينك" التابعة لأوراسكوم للاستثمار القابضة المدرجة بالبورصة المصرية قد حصلت على عفو من الأمم المتحدة.وأشار إلى أن هذا الخبر سار بالنسبة له و أيضا بالنسبة لشركة أوراسكوم للاستثمار.يذكر أن "أوراسكوم" للاستثمار كانت قد ح

المال- خاص:

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس على حسابه بموقع “تويتر” أن شركة “كوريولينك” التابعة لأوراسكوم للاستثمار القابضة المدرجة بالبورصة المصرية قد حصلت على عفو من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الخبر سار بالنسبة له و أيضا بالنسبة لشركة أوراسكوم للاستثمار.

يذكر أن “أوراسكوم” للاستثمار كانت قد حذفت أصول “كوريولينك” من ميزانيتها منذ فترة، نظرا لعدم قدرتها على تحويل أموالها من الشركة التابعة بسبب مشكلات سياسية في كوريا الشمالية، ومن ثم باتت لا تحتسب تكاليف وإيرادات الوحدة الكورية الشمالية ضمن قوائمها المالية حاليا.