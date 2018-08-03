نجيب ساويرس يغرد : أرسلت محاميا لأطفال بورسعيد وهوظفهم

أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أنه أرسل محاميا للتصالح مع الجمارك فى قضية التهرب الجمركي لأطفال بورسعيد الذين تم حبسهم أمس، بسبب تهريبهم لبضائع غير خالصة الجمارك.

وكانت قضية أطفال بورسعيد قد انفجرت أمس، بعد نشر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو لعدد من الأطفال الذين جرى ضبطهم أثناء قيامهم بتهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم، عبر المنافذ الجمركية بالمحافظة وسؤال المذيعة للأطفال والذى اعتبر استفزازيا إذ طالبتهم بالعمل فى الاستثمار .

وقال “ساويرس” فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” ردا على طلبات المغردين بمساعدة هؤلاء الأطفال : ‏بالضبط كده ! بيحصل دلوقتى و بعتلهم محامى للتصالح مع الجمارك و الإفراج إن أمكن علشان نوظفهم .

وأضاف : ‏صراحة مذيعة مزعجة …قال استثمار قال … اشتغلوا فى الاستثمار قال، ‏هما مش من بورسعيد أساسا علشان يعرفوا و هى ضعيفة الإحساس و الحرفية جدا.